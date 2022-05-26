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В России увеличат пенсии, прожиточный минимум и МРОТ

В России увеличат пенсии, прожиточный минимум и МРОТ - РИА Новости, 26.05.2022

В России увеличат пенсии, прожиточный минимум и МРОТ

Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки граждан и экономики в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны Запада,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T01:52

2022-05-26T01:52

2022-05-26T01:52

россия

владимир путин

общество

пенсии

мрот

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки граждан и экономики в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны Запада, включая индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 10%.Заявлены следующие меры поддержки: увеличение пенсий неработающих пенсионеров, а также повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Кроме того, планируется скорректировать в большую стороны ряд выплат военнослужащим.Пенсии и прожиточный минимумКак уточнил глава Минтруда Антон Котяков, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.Котяков также сообщил, что решение об индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсии 35 миллионов пенсионеров, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.Безусловно, добавил министр, "размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера". Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо,Шестьсот миллиардов рублейРешения в социальной сфере, обозначенные Владимиром Путиным, в частности о дополнительной индексации пенсий и прожиточного минимума, потребуют дополнительно из бюджета около 600 миллиардов рублей расходов в 2022 году, а в последующие годы - триллион рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.Он подчеркнул, что эти расходы берет на себя федеральный центр.Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, в свою очередь отметил, что индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий потребует внесения поправок в бюджет, которые депутаты готовы оперативно принять, необходимый запас средств есть.Уже в июнеНеработающие пенсионеры могут получить пенсии с учетом индексации уже в июне, решение о повышении пенсий кабмин может принять своим распоряжением, полагает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Она считает, что решение об индексации выплат может быть принято распоряжением правительства. "В начале года был принят закон, позволяющий правительству принимать такие решения", - сказала сенатор.Специальная военная операция и санкционное давлениеРоссия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.

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https://ria.ru/20220518/pensii-1789142333.html

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россия, владимир путин, общество, пенсии, мрот