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ВОЗ приняла резолюцию Киева по здравоохранению, проект России не поддержали
ВОЗ приняла резолюцию Киева по здравоохранению, проект России не поддержали - РИА Новости, 26.05.2022
ВОЗ приняла резолюцию Киева по здравоохранению, проект России не поддержали
Участники 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в четверг приняли резолюцию о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, документ,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:22
2022-05-26T19:22
2022-05-26T19:22
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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. Участники 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в четверг приняли резолюцию о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, документ, инициированный Россией, Белоруссией и Сирией, был отклонен.За инициированную Украиной резолюцию проголосовали 88 стран-участниц ВОЗ, 12 высказались против, 53 воздержались.Российская резолюция, набравшая 15 голосов за и 66 против, была отклонена.Соавторами документа, предложенного Украиной, стали ряд стран Евросоюза, а также Грузия, Молдавия, Великобритания, Турция и США. В украинской резолюции, в частности, содержится призыв к России "незамедлительно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения", а также уважать статус медицинского и гуманитарного персонала.Российская сторона ранее заявляла, что резолюция о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине излишне политизирована и содержит безосновательные обвинения в адрес РФ. В связи с этим Россия предложила свой альтернативный документ, подготовленный совместно с Сирией и Белоруссией.Как заявил при обсуждении двух резолюций заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Александр Алимов, альтернативный проект "направлен на скорейшее разрешение кризиса на Украине в сфере здравоохранения и предлагает комплексный подход к решению гуманитарных проблем".Комментируя итоги голосования, Алимов заявил, что "группе стран удалось протолкнуть однобокую, ангажированную и политизированную резолюцию по гумситуации на Украине". Он добавил, что использование ВОЗ для безосновательной стигматизации одной страны в интересах сохранения доминирования другой группы стран должно быть категорически отвергнуто.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, белоруссия, воз, оон
ВОЗ приняла резолюцию Киева по здравоохранению, проект России не поддержали
Ассамблея ВОЗ приняла резолюцию Киева по здравоохранению, российский проект не поддержали