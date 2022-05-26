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МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма

МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма - РИА Новости, 26.05.2022

МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма

МЧС России связало рост числа погибших на водоемах со всплеском внутреннего туризма, связанного с ограничениями на выезд за рубеж из-за пандемии. Об этом на... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:20

2022-05-26T23:20

2022-05-26T23:20

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МЧС России связало рост числа погибших на водоемах со всплеском внутреннего туризма, связанного с ограничениями на выезд за рубеж из-за пандемии. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам ведомства Андрей Печенин.По его словам, в прошлом году в России на водоемах погибли более 3,2 тысячи человек. Из них за лето — более 1,9 тысячи. А в этом прогнозируется прирост в размере 10 процентов, отметил офицер.Печенин уточнил, что большинство трагедий случается в необорудованных местах, а также там, где купание опасно или вообще запрещено. Многие гибнут в "состоянии различных видов опьянения", алкогольного или наркотического."За 2021 год мы также отмечали некоторый рост погибших детей на водных объектах — 246 человек. Одна из основных причин — оставление без присмотра взрослыми", — добавил Печенин.

https://ria.ru/20220525/ozera-1790346066.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, туризм, туристы, дети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)