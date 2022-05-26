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МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма - РИА Новости, 26.05.2022
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Туризм
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МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма
МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма - РИА Новости, 26.05.2022
МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма
МЧС России связало рост числа погибших на водоемах со всплеском внутреннего туризма, связанного с ограничениями на выезд за рубеж из-за пандемии. Об этом на... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:20
2022-05-26T23:20
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дети
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МЧС России связало рост числа погибших на водоемах со всплеском внутреннего туризма, связанного с ограничениями на выезд за рубеж из-за пандемии. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам ведомства Андрей Печенин.По его словам, в прошлом году в России на водоемах погибли более 3,2 тысячи человек. Из них за лето — более 1,9 тысячи. А в этом прогнозируется прирост в размере 10 процентов, отметил офицер.Печенин уточнил, что большинство трагедий случается в необорудованных местах, а также там, где купание опасно или вообще запрещено. Многие гибнут в "состоянии различных видов опьянения", алкогольного или наркотического."За 2021 год мы также отмечали некоторый рост погибших детей на водных объектах — 246 человек. Одна из основных причин — оставление без присмотра взрослыми", — добавил Печенин.
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новости - туризм, россия, туризм, туристы, дети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:20 26.05.2022
 
МЧС объяснило рост числа утонувших всплеском внутреннего туризма

МЧС РФ: Рост числа погибших на водоемах связан со всплеском внутреннего туризма

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МЧС России связало рост числа погибших на водоемах со всплеском внутреннего туризма, связанного с ограничениями на выезд за рубеж из-за пандемии. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам ведомства Андрей Печенин.
"К сожалению, мы отметили некоторое увеличение погибших людей на водных объектах. Связываем это с тем, что у нас в связи с коронавирусной инфекцией вводились ограничения на выезд граждан за рубеж. Естественно, это повлияло на большой приток отдыхающих к нашим пляжам", — рассказал Печенин, добавив, что внутренний турпоток в 2021 году увеличился на 40 процентов.
По его словам, в прошлом году в России на водоемах погибли более 3,2 тысячи человек. Из них за лето — более 1,9 тысячи. А в этом прогнозируется прирост в размере 10 процентов, отметил офицер.
Печенин уточнил, что большинство трагедий случается в необорудованных местах, а также там, где купание опасно или вообще запрещено. Многие гибнут в "состоянии различных видов опьянения", алкогольного или наркотического.
"За 2021 год мы также отмечали некоторый рост погибших детей на водных объектах — 246 человек. Одна из основных причин — оставление без присмотра взрослыми", — добавил Печенин.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияТуризмтуристыДетиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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