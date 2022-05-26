Рейтинг@Mail.ru
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/videomost-1790952364.html
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой - РИА Новости, 26.05.2022
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой
Медиагруппа "Россия сегодня" провела онлайн-конференцию о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с РФ. Видеомост, посвящённый сотрудничеству нашей... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:13
2022-05-26T19:37
миа "россия сегодня"
новости агентства
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
аргентина
бразилия
парагвай
уругвай
медиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790949096_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_d902ed1933c0f13bda26bef948bed0ca.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела онлайн-конференцию о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с РФ. Видеомост, посвящённый сотрудничеству нашей страны с входящими в южноамериканский общий рынок Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, был организован при активном содействии Фонда Горчакова и Автономной некоммерческой организации "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Участниками дискуссии стали специалист по международным отношениям, советник по международным вопросам главы администрации провинции Буэнос-Айреса Марсело Бригнони; заместитель директора по научной работе ИЛА РАН, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Розенталь; вице-президент Центра национальных исследований альтернативного развития CENDA Хосе Мануэль Риеско Ларраин (Чили); директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец; генеральный директор и основатель бразильского интернет-портала Opera Mundi Брено Алтман; директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол Ян Бурляй; президент Ассоциации уругвайской прессы Фабиан Кардозо и директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов.В ходе мероприятия эксперты обсудили современное состояние отношений между латиноамериканским континентом и Россией, проблемные моменты, препятствующие расширению взаимодействия, а также перспективы развития партнерства.Марсело Бригнони, представлявший Аргентину, обратил внимание на важность и необходимость построение многополярного мира: "Мы уже можем говорить о наличии мультиполярного мира, будущее человечества заключается в исключении возможности существования гегемонии, которая определяет уровень неравенства и произвола в международных отношениях. Миру необходимо вернуться к уважению на международной арене и уважению международного права". Марсело также отметил, что Меркосур был создан именно для выстраивания справедливого миропорядка.С ним согласился и представитель Бразилии Брено Альтман, который проанализировал возможности расширения сотрудничества между странами Латинской Америки, Китаем и Россией и создания альянса, который будет способствовать укреплению многополярного мира и региональной интеграции, экономическому развитию и защите национальных интересов.Дмитрий Розенталь в своем выступлении подчеркнул, что Меркосур является потенциально интересным и важным партнером для России, но указал на существующую на сегодняшний день определенную закрытость из-за ряда нерешенных политических проблем и необходимость заключения торгово-экономического соглашения для дальнейшего сближения, которое в перспективе имеет большой смысл.Об углублении отношений между латиноамериканскими странами и Россией на базе БРИКС рассказал Виктор Хейфец, отметив высокий уровень исполняемых соглашений внутри клуба. Он выразил надежду на продолжение динамичного уровня развития российско-бразильского партнерства как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках БРИКС. Помимо этого, эксперт упомянул, что возможное расширение БРИКС на латиноамериканском направлении на данный момент маловероятно.Особую роль России в развитии региональной интеграции отметил представитель Чили Мануэль Риеско, указав на то, что активное сотрудничество Чили с Россией может позитивно повлиять на присоединение Чили к Меркосур, и высоко оценил экономические связи между нашими странами.Ян Бурляй, в свою очередь, обратил внимание "на новый инструмент в виде Международного фонда технологического развития, который призван содействовать трансферу передовых технологий между Россией и зарубежными странами", и выразил надежду на то, что страны-члены Меркосур будут заинтересованы подобной инициативой, а также указал на "необходимость сконцентрировать усилия на налаживании прямых связей между Россией и Меркосур".Николай Фролов также посвятил свое выступление партнерству в области новых разработок, космоса и нанотехнологий. Он рассказал про обширные связи с университетами Латинской Америки, рост международного студенческого обмена, успешные испытания наноспутника, разработанного студентами ЮЗГУ, и передачу спутниковых технологий студентам из Эквадора.Наконец, представитель Уругвая Фабиан Кардозо поддержал идею интеграции и единой Латинской Америки: "Очень важно, что в эти сложные моменты конфронтации на геополитическом уровне Уругвай выступает за мир и дипломатию". Кроме того, он рассказал о роли медиа как базиса для взаимопонимания между странами.Онлайн-конференция о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с Россией продолжила серию видеомостов проекта "Интеграционные процессы России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями". На последующих круглых столах планируются также встречи с экспертами из стран АСЕАН, Африки и исламского мира. Проект ставит своей целью многосторонний анализ текущих международных интеграционных процессов, а также обмен мнениями о роли России в них."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20220407/kiselev-1782376453.html
https://ria.ru/20220419/media-1784383669.html
https://ria.ru/20220329/proekt-1780744361.html
https://ria.ru/20220422/integratsionnye-1784984539.html
аргентина
бразилия
парагвай
уругвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790949096_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ac924814affb1aa02aa37a2bd0e709c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", новости агентства, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, аргентина, бразилия, парагвай, уругвай, медиа, медиа - общество, меркосур
19:13 26.05.2022 (обновлено: 19:37 26.05.2022)
 

Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой

© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела онлайн-конференцию о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с РФ. Видеомост, посвящённый сотрудничеству нашей страны с входящими в южноамериканский общий рынок Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, был организован при активном содействии Фонда Горчакова и Автономной некоммерческой организации "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
Участниками дискуссии стали специалист по международным отношениям, советник по международным вопросам главы администрации провинции Буэнос-Айреса Марсело Бригнони; заместитель директора по научной работе ИЛА РАН, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Розенталь; вице-президент Центра национальных исследований альтернативного развития CENDA Хосе Мануэль Риеско Ларраин (Чили); директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец; генеральный директор и основатель бразильского интернет-портала Opera Mundi Брено Алтман; директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол Ян Бурляй; президент Ассоциации уругвайской прессы Фабиан Кардозо и директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов.
В ходе мероприятия эксперты обсудили современное состояние отношений между латиноамериканским континентом и Россией, проблемные моменты, препятствующие расширению взаимодействия, а также перспективы развития партнерства.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:44Морская держава
Глава "России сегодня" рассказал о важности проекта "Морская держава"
Марсело Бригнони, представлявший Аргентину, обратил внимание на важность и необходимость построение многополярного мира: "Мы уже можем говорить о наличии мультиполярного мира, будущее человечества заключается в исключении возможности существования гегемонии, которая определяет уровень неравенства и произвола в международных отношениях. Миру необходимо вернуться к уважению на международной арене и уважению международного права". Марсело также отметил, что Меркосур был создан именно для выстраивания справедливого миропорядка.
С ним согласился и представитель Бразилии Брено Альтман, который проанализировал возможности расширения сотрудничества между странами Латинской Америки, Китаем и Россией и создания альянса, который будет способствовать укреплению многополярного мира и региональной интеграции, экономическому развитию и защите национальных интересов.
Дмитрий Розенталь в своем выступлении подчеркнул, что Меркосур является потенциально интересным и важным партнером для России, но указал на существующую на сегодняшний день определенную закрытость из-за ряда нерешенных политических проблем и необходимость заключения торгово-экономического соглашения для дальнейшего сближения, которое в перспективе имеет большой смысл.
Проекты России сегодня стали лучшими корпоративными медиа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 21:41
Проекты "России сегодня" стали лучшими корпоративными медиа
Об углублении отношений между латиноамериканскими странами и Россией на базе БРИКС рассказал Виктор Хейфец, отметив высокий уровень исполняемых соглашений внутри клуба. Он выразил надежду на продолжение динамичного уровня развития российско-бразильского партнерства как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках БРИКС. Помимо этого, эксперт упомянул, что возможное расширение БРИКС на латиноамериканском направлении на данный момент маловероятно.
Особую роль России в развитии региональной интеграции отметил представитель Чили Мануэль Риеско, указав на то, что активное сотрудничество Чили с Россией может позитивно повлиять на присоединение Чили к Меркосур, и высоко оценил экономические связи между нашими странами.
Ян Бурляй, в свою очередь, обратил внимание "на новый инструмент в виде Международного фонда технологического развития, который призван содействовать трансферу передовых технологий между Россией и зарубежными странами", и выразил надежду на то, что страны-члены Меркосур будут заинтересованы подобной инициативой, а также указал на "необходимость сконцентрировать усилия на налаживании прямых связей между Россией и Меркосур".
При участии России сегодня запущен проект об интеграционных процессах РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 19:03
При участии "России сегодня" запущен проект об интеграционных процессах РФ
Николай Фролов также посвятил свое выступление партнерству в области новых разработок, космоса и нанотехнологий. Он рассказал про обширные связи с университетами Латинской Америки, рост международного студенческого обмена, успешные испытания наноспутника, разработанного студентами ЮЗГУ, и передачу спутниковых технологий студентам из Эквадора.
Наконец, представитель Уругвая Фабиан Кардозо поддержал идею интеграции и единой Латинской Америки: "Очень важно, что в эти сложные моменты конфронтации на геополитическом уровне Уругвай выступает за мир и дипломатию". Кроме того, он рассказал о роли медиа как базиса для взаимопонимания между странами.
Онлайн-конференция о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с Россией продолжила серию видеомостов проекта "Интеграционные процессы России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями". На последующих круглых столах планируются также встречи с экспертами из стран АСЕАН, Африки и исламского мира. Проект ставит своей целью многосторонний анализ текущих международных интеграционных процессов, а также обмен мнениями о роли России в них.
Видеомост Интеграционные процессы: Россия и БРИКС в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:08
В "России сегодня" прошла конференция о сотрудничестве в рамках БРИКС
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
МИА "Россия сегодня"Новости агентстваФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаАргентинаБразилияПарагвайУругвайМедиаМедиа - ОбществоМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала