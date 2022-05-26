https://ria.ru/20220526/videomost-1790952364.html

Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой

Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой - РИА Новости, 26.05.2022

Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Южной Америкой

Медиагруппа "Россия сегодня" провела онлайн-конференцию о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с РФ. Видеомост, посвящённый сотрудничеству нашей... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:13

2022-05-26T19:13

2022-05-26T19:37

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела онлайн-конференцию о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с РФ. Видеомост, посвящённый сотрудничеству нашей страны с входящими в южноамериканский общий рынок Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, был организован при активном содействии Фонда Горчакова и Автономной некоммерческой организации "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Участниками дискуссии стали специалист по международным отношениям, советник по международным вопросам главы администрации провинции Буэнос-Айреса Марсело Бригнони; заместитель директора по научной работе ИЛА РАН, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Розенталь; вице-президент Центра национальных исследований альтернативного развития CENDA Хосе Мануэль Риеско Ларраин (Чили); директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец; генеральный директор и основатель бразильского интернет-портала Opera Mundi Брено Алтман; директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол Ян Бурляй; президент Ассоциации уругвайской прессы Фабиан Кардозо и директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами Юго-Западного государственного университета Николай Фролов.В ходе мероприятия эксперты обсудили современное состояние отношений между латиноамериканским континентом и Россией, проблемные моменты, препятствующие расширению взаимодействия, а также перспективы развития партнерства.Марсело Бригнони, представлявший Аргентину, обратил внимание на важность и необходимость построение многополярного мира: "Мы уже можем говорить о наличии мультиполярного мира, будущее человечества заключается в исключении возможности существования гегемонии, которая определяет уровень неравенства и произвола в международных отношениях. Миру необходимо вернуться к уважению на международной арене и уважению международного права". Марсело также отметил, что Меркосур был создан именно для выстраивания справедливого миропорядка.С ним согласился и представитель Бразилии Брено Альтман, который проанализировал возможности расширения сотрудничества между странами Латинской Америки, Китаем и Россией и создания альянса, который будет способствовать укреплению многополярного мира и региональной интеграции, экономическому развитию и защите национальных интересов.Дмитрий Розенталь в своем выступлении подчеркнул, что Меркосур является потенциально интересным и важным партнером для России, но указал на существующую на сегодняшний день определенную закрытость из-за ряда нерешенных политических проблем и необходимость заключения торгово-экономического соглашения для дальнейшего сближения, которое в перспективе имеет большой смысл.Об углублении отношений между латиноамериканскими странами и Россией на базе БРИКС рассказал Виктор Хейфец, отметив высокий уровень исполняемых соглашений внутри клуба. Он выразил надежду на продолжение динамичного уровня развития российско-бразильского партнерства как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках БРИКС. Помимо этого, эксперт упомянул, что возможное расширение БРИКС на латиноамериканском направлении на данный момент маловероятно.Особую роль России в развитии региональной интеграции отметил представитель Чили Мануэль Риеско, указав на то, что активное сотрудничество Чили с Россией может позитивно повлиять на присоединение Чили к Меркосур, и высоко оценил экономические связи между нашими странами.Ян Бурляй, в свою очередь, обратил внимание "на новый инструмент в виде Международного фонда технологического развития, который призван содействовать трансферу передовых технологий между Россией и зарубежными странами", и выразил надежду на то, что страны-члены Меркосур будут заинтересованы подобной инициативой, а также указал на "необходимость сконцентрировать усилия на налаживании прямых связей между Россией и Меркосур".Николай Фролов также посвятил свое выступление партнерству в области новых разработок, космоса и нанотехнологий. Он рассказал про обширные связи с университетами Латинской Америки, рост международного студенческого обмена, успешные испытания наноспутника, разработанного студентами ЮЗГУ, и передачу спутниковых технологий студентам из Эквадора.Наконец, представитель Уругвая Фабиан Кардозо поддержал идею интеграции и единой Латинской Америки: "Очень важно, что в эти сложные моменты конфронтации на геополитическом уровне Уругвай выступает за мир и дипломатию". Кроме того, он рассказал о роли медиа как базиса для взаимопонимания между странами.Онлайн-конференция о взаимодействии стран-участниц альянса Меркосур с Россией продолжила серию видеомостов проекта "Интеграционные процессы России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями". На последующих круглых столах планируются также встречи с экспертами из стран АСЕАН, Африки и исламского мира. Проект ставит своей целью многосторонний анализ текущих международных интеграционных процессов, а также обмен мнениями о роли России в них."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

миа "россия сегодня", новости агентства, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, аргентина, бразилия, парагвай, уругвай, медиа, медиа - общество, меркосур