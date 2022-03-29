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При участии "России сегодня" запущен проект об интеграционных процессах РФ

При участии "России сегодня" запущен проект об интеграционных процессах РФ - РИА Новости, 29.03.2022

При участии "России сегодня" запущен проект об интеграционных процессах РФ

Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:03

2022-03-29T19:03

2022-03-29T19:03

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" дала старт международному экспертному проекту "Интеграционные процессы России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями".В первом мероприятии, посвященном интеграционным процессам России и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приняли участие ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров, декан Высшей школы международных отношений и мировой политики Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Светлана Колобова, директор Центра изучения современного Афганистана института востоковедения РАН Омар Нессар, главный редактор службы иностранных языков информационного агентства IRNA Аббас Аслани, заведующий аналитическим отделом информационного агентства "Кабар" Эрмек Абдрисаев, продюсер русской службы CGTN Медиакорпорации Китая, руководитель проекта "Платформа информобмена Китай – ШОС" Ян Ицзюнь, доцент Кафедры теории и истории международных отношений Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина Ксения Муратшина, председатель Факультета журналистики и массовых коммуникаций Пешаварского университета Файзулла Джан, шеф-редактор представительства Международного информационного агентства и радио Sputnik в Казахстане Динара Досмухаметова и колумнист Sputnik Казахстан Алибек Тажибаев. Модератором сессии выступил глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков.В ходе дискуссии эксперты в области медиа, образования и политологии обсудили современное состояние, проблемы и перспективы развития ШОС.Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров отметил ключевую роль университетов в построении прочного научного и экономического сотрудничества между странами ШОС: "Университеты как носители мультидисциплинарных компетенций взаимодействуют с предприятиями реального сектора экономики; кроме того, университеты обладают широкими горизонтальными связями с университетами стран ШОС. Основываясь на этой базе, можно объединить все наши возможности, чтобы проводить аналитическую работу и выстраивать долгосрочные стратегии".Декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ имени Добролюбова Светлана Колобова также рассказала о важности университета в формировании международного имиджа страны и добавила, что сегодня, в рамках национальной стратегии экспорта образования, "необходимо усилить те действия, которые предпринимают вузы России в рамках взаимодействия в том числе и со странами Шанхайской организации сотрудничества".Кроме того, в рамках сессии эксперты затронули тему информационного взаимодействия стран-участниц ШОС, а также оценили роль гуманитарных и медиапроектов в интеграционных процессах в рамках ШОС.Главный редактор службы иностранных языков агентства IRNA Аббас Аслани поделился иранским опытом и особенно подчеркнул, что именно СМИ определяют то, как события, происходящие в мире, отражаются в общественном сознании. А заведующий аналитическим отделом информагентства "Кабар" Эрмек Абдрисаев выступил с предложением создать единый информационный центр ШОС в качестве механизма для эффективного информационного обмена и верификации новостей международной повестки.Динара Досмухаметова, шеф-редактор представительства Sputnik в Казахстане, отметила, что присутствие ШОС в информационном поле не должно ограничиваться лишь крупными политическими событиями, но должно быть также посвящено и событиям культурной направленности. Ее коллега, колумнист Sputnik Казахстан Алибек Тажибаев, добавил, что при этом именно культурно-гуманитарный дискурс обладает наибольшим набором точек роста, так как именно в этой сфере возникает меньше всего противоречий в разных странах и культурах мира.Продюсер русской службы CGTN Медиакорпорации Китая Ян Ицзюнь, говоря об опыте Китая в информационном обмене со странами ШОС, отметила: "Когда мы в Китае говорим о ШОС, мы имеем в виду не только организационную структуру, у нас есть понятие шанхайский дух, за этими словами стоит взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию".Также во время дискуссии было более детально рассмотрено двустороннее взаимодействие государств-участников ШОС. Так, председатель Факультета журналистики и массовых коммуникаций Пешаварского университета Файзулла Джан выразил надежду, что механизмы двустороннего сотрудничества в рамках ШОС позволят более эффективно противостоять угрозам безопасности отдельных стран региона, в том числе, терроризму, религиозному экстремизму, а также проблеме изменения климата.Директор Центра изучения современного Афганистана института востоковедения РАН Омар Нессар, рассуждая о роли и значении Афганистана в контексте изменяющегося мира, выразил надежду на выработку единой позиции по афганской проблематике стран ШОС для скорейшей стабилизации ситуации как в стране, так и в регионе в целом.Доцент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ имени Б. Н. Ельцина Ксения Муратшина упомянула те направления сотрудничества по линии ШОС, которые не так широко освещаются в СМИ, в частности, науку, спортивную индустрию, туристическую сферу и, особенно, здравоохранение.В продолжении цикла круглых столов планируются встречи с экспертами из региона БРИКС, АСЕАН, а также из стран Латинской Америки, Африки и исламского мира. Проект ставит своей целью аккумулирование различных точек зрения на текущую проблематику интеграционных процессов и участия в них России, а также многогранный подход к их анализу."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20220317/onlayn-vstrecha-1778643725.html

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https://ria.ru/20211124/smi-1760605270.html

https://ria.ru/20211228/uchebnik-1765829179.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", новости агентства, россия, медиа, образование, sputnik