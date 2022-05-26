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СМИ: Вашингтон предупредил Киев об эскалации в случае ударов по России - РИА Новости, 26.05.2022
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СМИ: Вашингтон предупредил Киев об эскалации в случае ударов по России
СМИ: Вашингтон предупредил Киев об эскалации в случае ударов по России - РИА Новости, 26.05.2022
СМИ: Вашингтон предупредил Киев об эскалации в случае ударов по России
Вашингтон обсуждает с Киевом риски эскалации конфликта с Москвой в случае ударов по территории России, но пока не накладывает на Украину ограничений в отношении РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:23
2022-05-26T23:29
сергей лавров
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
киев
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Киевом риски эскалации конфликта с Москвой в случае ударов по территории России, но пока не накладывает на Украину ограничений в отношении передаваемого ей вооружения, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах США."У нас есть опасения об эскалации, но пока мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов (вооружения)", - сообщил изданию источник на условиях анонимности.По словам другого источника, Вашингтон и Киев едины во мнении по вопросам применения Украиной определенных видов вооружения. "До настоящего времени мы были на одинаковых позициях в отношении существующих рамок", - сказал источник агентству. По словам собеседника агентства, у Киева достаточно "целей" на территории Украины, для которых и осуществляются поставки западом вооружения, в том числе дальнего действия.Издание отмечает, что по словам ее источников, в Киеве "понимают чувствительность любых действий, выходящих за пределы (российско-украинской - ред.) границы".Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров предостерег западные страны, что поставки вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Он выразил надежду, что здравые силы на Западе это понимают.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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сергей лавров, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, киев
23:23 26.05.2022 (обновлено: 23:29 26.05.2022)
 
СМИ: Вашингтон предупредил Киев об эскалации в случае ударов по России

Рейтер: Вашингтон предупредил Киев об опасности эскалации в случае ударов по России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Киевом риски эскалации конфликта с Москвой в случае ударов по территории России, но пока не накладывает на Украину ограничений в отношении передаваемого ей вооружения, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах США.
"У нас есть опасения об эскалации, но пока мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов (вооружения)", - сообщил изданию источник на условиях анонимности.
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Запад культивирует ненависть всех ко всем
По словам другого источника, Вашингтон и Киев едины во мнении по вопросам применения Украиной определенных видов вооружения. "До настоящего времени мы были на одинаковых позициях в отношении существующих рамок", - сказал источник агентству. По словам собеседника агентства, у Киева достаточно "целей" на территории Украины, для которых и осуществляются поставки западом вооружения, в том числе дальнего действия.
Издание отмечает, что по словам ее источников, в Киеве "понимают чувствительность любых действий, выходящих за пределы (российско-украинской - ред.) границы".
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров предостерег западные страны, что поставки вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Он выразил надежду, что здравые силы на Западе это понимают.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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В Кремле рассказали, что ждут от Киева принятия российских требований
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаКиев
 
 
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