https://ria.ru/20220526/ukraina-1790924980.html

Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине превратился в затяжную войну

Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине превратился в затяжную войну - РИА Новости, 26.05.2022

Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине превратился в затяжную войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что ситуация на Украине превращается "в затяжную войну на истощение", никто не знает, как и когда она... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:54

2022-05-26T17:54

2022-05-26T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

нато

йенс столтенберг

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АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что ситуация на Украине превращается "в затяжную войну на истощение", никто не знает, как и когда она закончится, и союзники по НАТО должны оказать поддержку украинской стороне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Глава государства Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно говорили, что спецоперация идет по плану."Мы должны быть готовы к долгому путешествию. Эта война может длиться долго, и мы должны быть готовы. Как долго, никто не может сказать, но мы должны быть готовы на большой период времени. И поэтому я призываю союзников оказать поддержку, и также быть готовыми делать это в течение длительного времени, и заниматься снабжением. Потому что это все больше и больше война на истощение", - заявил Столтенберг в интервью греческому порталу Capital.gr.Президент РФ называл целью спецоперации на Украине "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, нато, йенс столтенберг