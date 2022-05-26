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В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790896562.html
В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года
В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года - РИА Новости, 26.05.2022
В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года
Фашизм стал основной частью киевских властей после переворота 2014 года, за восемь лет фиксировались факты создания концентрационных лагерей и преследования... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:37
2022-05-26T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр брод
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фашизм стал основной частью киевских властей после переворота 2014 года, за восемь лет фиксировались факты создания концентрационных лагерей и преследования тех, то поддерживал позицию РФ и выступал за присоединение Крыма, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."Это типичное проявление фашизма. Он продолжается на территории современной Украины. Он стал основной частью политики киевских властей после переворота 2014 года. Его характерные признаки – махровая человеконенавистническая идеология, расправа с политическими оппонентами в сфере политики. Общественники, журналисты становились жертвами нападений, угроз, убийств… (Наблюдалось) закрытие десятков оппозиционных СМИ, в том числе российских, потому что киевскому режиму не нужна была правда и объективная информация", - сообщил Брод в ходе пресс-конференции, посвященной позиции членов Общественной палаты РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.По его словам, были "инциденты, связанные с антисемитизмом", о котором заявляли "сами национальные лидеры Украины", "кампания по отношению к православным храмам", "расправы над неугодными священниками", которые не захотели "присягнуть киевским властям", а также "дискриминационные законы в отношении русского языка"."Самое вопиющее – это война Киева с собственным народом, была провозглашена так называемая антитеррористическая операция на востоке Украины с применением вооруженных сил и вот эти нацистские батальоны, сформированные из радикалов, бывших уголовников, они стали творить беспредел. И начиная с 2014 года, мы фиксировали массу фактов создания концентрационных лагерей, преследования тех, кто поддерживает политику России, кто поддерживает присоединение Крыма, кто выступает с несогласием с действиями киевского режима", - сообщил Брод.По его данным, за восемь лет "под смертоносным огнем" на Донбассе погибли почти 3000 мирных жителей, включая женщин и детей, свыше 5000 человек были ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/aydar-1787539628.html
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в мире, россия, украина, донбасс, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
16:37 26.05.2022 (обновлено: 16:39 26.05.2022)
 
В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года

Член СПЧ Брод: за восемь лет фиксировались факты преследований и концлагерей на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
Нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фашизм стал основной частью киевских властей после переворота 2014 года, за восемь лет фиксировались факты создания концентрационных лагерей и преследования тех, то поддерживал позицию РФ и выступал за присоединение Крыма, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Это типичное проявление фашизма. Он продолжается на территории современной Украины. Он стал основной частью политики киевских властей после переворота 2014 года. Его характерные признаки – махровая человеконенавистническая идеология, расправа с политическими оппонентами в сфере политики. Общественники, журналисты становились жертвами нападений, угроз, убийств… (Наблюдалось) закрытие десятков оппозиционных СМИ, в том числе российских, потому что киевскому режиму не нужна была правда и объективная информация", - сообщил Брод в ходе пресс-конференции, посвященной позиции членов Общественной палаты РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.
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По его словам, были "инциденты, связанные с антисемитизмом", о котором заявляли "сами национальные лидеры Украины", "кампания по отношению к православным храмам", "расправы над неугодными священниками", которые не захотели "присягнуть киевским властям", а также "дискриминационные законы в отношении русского языка".
"Самое вопиющее – это война Киева с собственным народом, была провозглашена так называемая антитеррористическая операция на востоке Украины с применением вооруженных сил и вот эти нацистские батальоны, сформированные из радикалов, бывших уголовников, они стали творить беспредел. И начиная с 2014 года, мы фиксировали массу фактов создания концентрационных лагерей, преследования тех, кто поддерживает политику России, кто поддерживает присоединение Крыма, кто выступает с несогласием с действиями киевского режима", - сообщил Брод.
По его данным, за восемь лет "под смертоносным огнем" на Донбассе погибли почти 3000 мирных жителей, включая женщин и детей, свыше 5000 человек были ранены.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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