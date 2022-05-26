https://ria.ru/20220526/ukraina-1790896562.html

В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года

В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года - РИА Новости, 26.05.2022

В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года

Фашизм стал основной частью киевских властей после переворота 2014 года, за восемь лет фиксировались факты создания концентрационных лагерей и преследования... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:37

2022-05-26T16:37

2022-05-26T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

совет по правам человека при президенте рф (спч)

александр брод

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фашизм стал основной частью киевских властей после переворота 2014 года, за восемь лет фиксировались факты создания концентрационных лагерей и преследования тех, то поддерживал позицию РФ и выступал за присоединение Крыма, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."Это типичное проявление фашизма. Он продолжается на территории современной Украины. Он стал основной частью политики киевских властей после переворота 2014 года. Его характерные признаки – махровая человеконенавистническая идеология, расправа с политическими оппонентами в сфере политики. Общественники, журналисты становились жертвами нападений, угроз, убийств… (Наблюдалось) закрытие десятков оппозиционных СМИ, в том числе российских, потому что киевскому режиму не нужна была правда и объективная информация", - сообщил Брод в ходе пресс-конференции, посвященной позиции членов Общественной палаты РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.По его словам, были "инциденты, связанные с антисемитизмом", о котором заявляли "сами национальные лидеры Украины", "кампания по отношению к православным храмам", "расправы над неугодными священниками", которые не захотели "присягнуть киевским властям", а также "дискриминационные законы в отношении русского языка"."Самое вопиющее – это война Киева с собственным народом, была провозглашена так называемая антитеррористическая операция на востоке Украины с применением вооруженных сил и вот эти нацистские батальоны, сформированные из радикалов, бывших уголовников, они стали творить беспредел. И начиная с 2014 года, мы фиксировали массу фактов создания концентрационных лагерей, преследования тех, кто поддерживает политику России, кто поддерживает присоединение Крыма, кто выступает с несогласием с действиями киевского режима", - сообщил Брод.По его данным, за восемь лет "под смертоносным огнем" на Донбассе погибли почти 3000 мирных жителей, включая женщин и детей, свыше 5000 человек были ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/aydar-1787539628.html

https://ria.ru/20220413/pytki-1783248638.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донбасс, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр