https://ria.ru/20220526/tribunal-1790803312.html

Пушилин допустил проведение первого этапа трибунала до конца лета

Пушилин допустил проведение первого этапа трибунала до конца лета - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин допустил проведение первого этапа трибунала до конца лета

Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами может быть проведён уже до конца этого лета, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:47

2022-05-26T11:47

2022-05-26T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами может быть проведён уже до конца этого лета, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал. Во-первых, это будет понятно для всех", - сказал он.По словам Пушилина, "нам нужно как можно быстрее продемонстрировать эту преступную сущность, неонацистскую сущность, с которой нам пришлось справиться, в частности, в городе Мариуполе, в частности, на "Азовстали". "Поэтому затягивать с этим не стоит. Я не исключаю, что до конца лета мы успеем провести первый этап трибунала", - отметил глава ДНР.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/donbass-1789881571.html

https://ria.ru/20220517/boeviki-1789047262.html

донецкая народная республика

украина

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Пушилин: "Я не исключаю, что до конца лета мы успеем провести первый этап трибунала" Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами может быть проведён уже до конца этого лета, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. 2022-05-26T11:47 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр