https://ria.ru/20220526/stavka-1790898923.html

В Совфеде назвали снижение ставки ЦБ результатом антисанкционных мер

В Совфеде назвали снижение ставки ЦБ результатом антисанкционных мер - РИА Новости, 26.05.2022

В Совфеде назвали снижение ставки ЦБ результатом антисанкционных мер

Снижение ключевой ставки Центробанком до 11% говорит о том, что антисанкционные меры дали свой положительный результат, приветствуем планы ЦБ по дальнейшему... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:44

2022-05-26T16:44

2022-05-26T16:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

николай журавлев

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Снижение ключевой ставки Центробанком до 11% говорит о том, что антисанкционные меры дали свой положительный результат, приветствуем планы ЦБ по дальнейшему снижению ставки, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она была снижена до 14% годовых, а в четверг - до 11% годовых. При этом глава ЦБ ранее в четверг сообщила, что совет директоров также обсуждал более жёсткое решение - снижение до 12% годовых.По его словам, мы видим серьезное укрепление рубля, опережающее снижение темпов инфляции. "Установленный размер ставки даст импульс для активизации процесса кредитования, в том числе по государственным программам поддержки граждан и бизнеса", - подчеркнул Журавлев.По мнению законодателя, решение мегарегулятора - это позитивный тренд в сторону улучшения ситуации в экономике в современных условиях внешнего давления. "И, конечно, мы приветствуем тот факт, что ЦБ предполагает и дальнейшее снижение ставки", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20220526/mishustin-1790870007.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), николай журавлев, совет федерации рф