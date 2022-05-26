https://ria.ru/20220526/stavka-1790898923.html
В Совфеде назвали снижение ставки ЦБ результатом антисанкционных мер
В Совфеде назвали снижение ставки ЦБ результатом антисанкционных мер - РИА Новости, 26.05.2022
В Совфеде назвали снижение ставки ЦБ результатом антисанкционных мер
Снижение ключевой ставки Центробанком до 11% говорит о том, что антисанкционные меры дали свой положительный результат, приветствуем планы ЦБ по дальнейшему... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:44
2022-05-26T16:44
2022-05-26T16:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
николай журавлев
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Снижение ключевой ставки Центробанком до 11% говорит о том, что антисанкционные меры дали свой положительный результат, приветствуем планы ЦБ по дальнейшему снижению ставки, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она была снижена до 14% годовых, а в четверг - до 11% годовых. При этом глава ЦБ ранее в четверг сообщила, что совет директоров также обсуждал более жёсткое решение - снижение до 12% годовых.По его словам, мы видим серьезное укрепление рубля, опережающее снижение темпов инфляции. "Установленный размер ставки даст импульс для активизации процесса кредитования, в том числе по государственным программам поддержки граждан и бизнеса", - подчеркнул Журавлев.По мнению законодателя, решение мегарегулятора - это позитивный тренд в сторону улучшения ситуации в экономике в современных условиях внешнего давления. "И, конечно, мы приветствуем тот факт, что ЦБ предполагает и дальнейшее снижение ставки", - заключил сенатор.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), николай журавлев, совет федерации рф
В Совфеде назвали снижение ставки ЦБ результатом антисанкционных мер
Вице-спикер Журавлев: снижение ставки ЦБ подтверждает результативность антисанкционных мер
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Снижение ключевой ставки Центробанком до 11% говорит о том, что антисанкционные меры дали свой положительный результат, приветствуем планы ЦБ по дальнейшему снижению ставки, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
ЦБ РФ
в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она была снижена до 14% годовых, а в четверг - до 11% годовых. При этом глава ЦБ ранее в четверг сообщила, что совет директоров также обсуждал более жёсткое решение - снижение до 12% годовых.
"Конечно, мы поддерживаем это решение. Оно означает, что первоочередные, антисанкционные меры правительства РФ и Банка России принесли свой положительный результат для стабилизации экономики и финансового рынка", - сказал Журавлев журналистам.
По его словам, мы видим серьезное укрепление рубля, опережающее снижение темпов инфляции. "Установленный размер ставки даст импульс для активизации процесса кредитования, в том числе по государственным программам поддержки граждан и бизнеса", - подчеркнул Журавлев.
По мнению законодателя, решение мегарегулятора - это позитивный тренд в сторону улучшения ситуации в экономике в современных условиях внешнего давления. "И, конечно, мы приветствуем тот факт, что ЦБ предполагает и дальнейшее снижение ставки", - заключил сенатор.