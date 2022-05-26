https://ria.ru/20220526/stavka-1790841545.html
В ЦБ назвали условие для перехода к стандартному шагу по ключевой ставке
В ЦБ назвали условие для перехода к стандартному шагу по ключевой ставке - РИА Новости, 26.05.2022
В ЦБ назвали условие для перехода к стандартному шагу по ключевой ставке
Переход к стандартному шагу по ключевой ставке в 0,25 процентного пункта возможен только при однозначной ставке, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:52
2022-05-26T13:52
2022-05-26T15:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
ключевая ставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переход к стандартному шагу по ключевой ставке в 0,25 процентного пункта возможен только при однозначной ставке, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она была снижена до 14% годовых, а в четверг - до 11% годовых. При этом глава ЦБ ранее в четверг сообщила, что совет директоров также обсуждал более жёсткое решение - снижение до 12% годовых."Размер шага зависит от того, насколько мы пересмотрели свое видение прогноза. Ситуация достаточно быстро меняется. Мы видим, что ситуация развивается со значительным отклонением от нашего базового прогноза в апреле. Это дало нам основанием принять решение по этому шагу достаточно большому", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах организованной Ассоциацией банков России встречи банкиров с руководством ЦБ.Она добавила, что размер шага ЦБ по ставке в дальнейшем будет зависеть от скорости изменения ситуации и пересмотра прогноза. "Но если говорить о стандартных шагах, 0,25 процентного пункта, переход к нему возможен, когда ключевая ставка уйдет в однозначную область", - отметила глава ЦБ.
https://ria.ru/20220526/deflyatsiya-1790843163.html
https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790855147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_4809489fa6b3798d9a7b3e2abca3be2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка
13:52 26.05.2022 (обновлено: 15:00 26.05.2022)
В ЦБ назвали условие для перехода к стандартному шагу по ключевой ставке
ЦБ: переход к шагу в 0,25 процентного пункта возможен при однозначной ключевой ставке
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переход к стандартному шагу по ключевой ставке в 0,25 процентного пункта возможен только при однозначной ставке, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ЦБ
РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она была снижена до 14% годовых, а в четверг - до 11% годовых. При этом глава ЦБ ранее в четверг сообщила, что совет директоров также обсуждал более жёсткое решение - снижение до 12% годовых.
"Размер шага зависит от того, насколько мы пересмотрели свое видение прогноза. Ситуация достаточно быстро меняется. Мы видим, что ситуация развивается со значительным отклонением от нашего базового прогноза в апреле. Это дало нам основанием принять решение по этому шагу достаточно большому", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах организованной Ассоциацией банков России встречи банкиров с руководством ЦБ.
Она добавила, что размер шага ЦБ по ставке в дальнейшем будет зависеть от скорости изменения ситуации и пересмотра прогноза. "Но если говорить о стандартных шагах, 0,25 процентного пункта, переход к нему возможен, когда ключевая ставка уйдет в однозначную область", - отметила глава ЦБ.