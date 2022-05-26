https://ria.ru/20220526/stavka-1790841545.html

В ЦБ назвали условие для перехода к стандартному шагу по ключевой ставке

В ЦБ назвали условие для перехода к стандартному шагу по ключевой ставке - РИА Новости, 26.05.2022

В ЦБ назвали условие для перехода к стандартному шагу по ключевой ставке

Переход к стандартному шагу по ключевой ставке в 0,25 процентного пункта возможен только при однозначной ставке, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:52

2022-05-26T13:52

2022-05-26T15:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

ключевая ставка

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переход к стандартному шагу по ключевой ставке в 0,25 процентного пункта возможен только при однозначной ставке, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она была снижена до 14% годовых, а в четверг - до 11% годовых. При этом глава ЦБ ранее в четверг сообщила, что совет директоров также обсуждал более жёсткое решение - снижение до 12% годовых."Размер шага зависит от того, насколько мы пересмотрели свое видение прогноза. Ситуация достаточно быстро меняется. Мы видим, что ситуация развивается со значительным отклонением от нашего базового прогноза в апреле. Это дало нам основанием принять решение по этому шагу достаточно большому", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах организованной Ассоциацией банков России встречи банкиров с руководством ЦБ.Она добавила, что размер шага ЦБ по ставке в дальнейшем будет зависеть от скорости изменения ситуации и пересмотра прогноза. "Но если говорить о стандартных шагах, 0,25 процентного пункта, переход к нему возможен, когда ключевая ставка уйдет в однозначную область", - отметила глава ЦБ.

https://ria.ru/20220526/deflyatsiya-1790843163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка