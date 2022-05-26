https://ria.ru/20220526/stavka-1790825719.html

Снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявили в ЦБ

Снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявили в ЦБ - РИА Новости, 26.05.2022

Снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявили в ЦБ

Банк России считает, что текущее снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:59

2022-05-26T12:59

2022-05-26T12:59

эльвира набиуллина

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

ключевая ставка

инфляция

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России считает, что текущее снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР."Продолжается заметное снижение инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса, мы это меряем, смотрим. И недельные темпы роста потребительских цен опустились практически до нуля. Соответственно, проинфляционные риски сейчас заметно снизились", - сказала Набиуллина."Но, конечно, наблюдаемая сейчас динамика цен в какой-то мере является оборотной стороной значительного перелета многих цен в марте. Вы помните, какой был рост цен в марте? Быстрое укрепление обменного курса вносит значительный, может быть временный, но сейчас пока значительный дезинфляционный вклад", - также указала глава ЦБ."Благодаря этим факторам инфляция снижается быстрее, чем мы предполагали…", - добавила она.

https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790821122.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка, инфляция