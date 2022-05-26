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МИД Китая обвинил генсека НАТО в двойных стандартах

МИД Китая обвинил генсека НАТО в двойных стандартах - РИА Новости, 26.05.2022

МИД Китая обвинил генсека НАТО в двойных стандартах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в последнее время безостановочно раздувает теорию "китайской угрозы" и придерживается двойных стандартов, Пекин призывает главу... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:57

2022-05-26T11:57

2022-05-26T14:38

в мире

китай

россия

давос

нато

йенс столтенберг

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ПЕКИН, 26 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в последнее время безостановочно раздувает теорию "китайской угрозы" и придерживается двойных стандартов, Пекин призывает главу альянса перестать клеветать на Китай, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Столтенберг, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с Россией и Китаем отвечают интересам безопасности Запада; по его словам, свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей важнее защиты собственной выгоды. Он также отметил, что в России и Китае авторитарные режимы."Генеральный секретарь НАТО уже на протяжении некоторого периода времени непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также раздувая так называемую теорию китайской угрозы, Китай резко осуждает и решительно выступает против этого", — заявил дипломат.Он отметил, что НАТО, с одной стороны, призывает своих членов наращивать военные расходы, требуя, чтобы они составляли не менее двух процентов от ВВП государств — участников альянса, с другой стороны — делает безответственные высказывания в отношении национальной обороны и военной модернизации Китая, "что является типичным образцом двойных стандартов"."Китай придерживается мирного пути развития, военная доктрина КНР носит оборонительный характер, Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Расходы Китая на оборону долгое время оставались на уровне около 1,3 процента от ВВП, что намного ниже среднего мирового уровня", — указал он.Ван Вэньбинь подчеркнул, что, в отличие от некоторых стран НАТО, Китай не угрожает другим государствам силой, не вступает в военные союзы и не экспортирует свою идеологию, никогда не влезает в чужие внутренние дела, не инициирует торговые войны и не оказывает необоснованного давления на предприятия других стран."Мы призываем генсека Столтенберга прекратить распространять очерняющие высказывания в адрес Китая и отказаться от практики проведения идеологических линий. НАТО уже запутала Европу, не нужно пытаться запутать Азию и весь мир", — подчеркнул представитель ведомства.Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2021 год, военные расходы должны были вырасти на 6,8 процента и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов). В 2022 году Китай намерен увеличить расходы на национальную оборону на 7,1 процента и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788259010.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788903548.html

китай

россия

давос

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, китай, россия, давос, нато, йенс столтенберг