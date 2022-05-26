https://ria.ru/20220526/stalingrad-1790922700.html

Волгоградская облдума учредила статус "Житель осажденного Сталинграда"

Волгоградская облдума учредила статус "Житель осажденного Сталинграда" - РИА Новости, 26.05.2022

Волгоградская облдума учредила статус "Житель осажденного Сталинграда"

Граждане, жившие в современном Волгограде в годы Сталинградской битвы, получили статус "Житель осажденного Сталинграда" и региональные льготы, сообщает в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:48

2022-05-26T17:48

2022-05-26T17:49

общество

волгоградская область

россия

сталинград

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости. Граждане, жившие в современном Волгограде в годы Сталинградской битвы, получили статус "Житель осажденного Сталинграда" и региональные льготы, сообщает в четверг пресс-служба Волгоградской областной думы."В Волгоградской области учредили официальный статус "Житель осажденного Сталинграда". Им будут наделены все сталинградцы, находившиеся в охваченном боями городе в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года" , - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2006 года в регионе действуют меры поддержки для жителей категории "Дети Сталинграда", которые получают льготы в виде 50% компенсации оплаты за услуги ЖКХ. По данным облдумы, эти же льготы теперь будут распространены и на тех, кто попадает под статус Житель осажденного Сталинграда". На эти цели из бюджета области, будет выделено в этом году 23 миллиона рублей. Отмечается, что в регионе проживает 4,8 тысячи человек, подходящих под эту категорию. Также граждан со статусом "Житель осажденного Сталинграда" наградят соответствующим нагрудным знаком.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20220429/dokumenty-1786095359.html

волгоградская область

россия

сталинград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, волгоградская область, россия, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945)