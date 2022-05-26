Рейтинг@Mail.ru
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220526/speysi-1790932582.html
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин - РИА Новости, 26.05.2022
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин
Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:18
шоубиз
знаменитости
кевин спейси
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150816/72/1508167220_0:0:4120:2318_1920x0_80_0_0_c4eee536680b2e382d4e37d208655e98.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.Отмечается, что обвинения предъявили после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
https://ria.ru/20220411/spacey-1782899077.html
https://ria.ru/20220526/shakira-1790874264.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150816/72/1508167220_464:0:4120:2742_1920x0_80_0_0_444a2e149125599729a6d1358bcea98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, кевин спейси, шоу-бизнес
18:18 26.05.2022
 
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин

Кевина Спейси в Британии обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
 Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.

"Королевская прокурорская служба санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Ему также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия", – говорится в заявлении на сайте службы.

Американский актер Кевин Спейси. 22-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США. Январь 2016 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 15:15Культура
Кевин Спейси попросил отклонить иск против него о харрасменте
Отмечается, что обвинения предъявили после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.
За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 15:48Шоубиз
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро
 
ШоубизЗнаменитостиКевин СпейсиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала