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Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин - РИА Новости, 26.05.2022
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин
Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:18
2022-05-26T18:18
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.Отмечается, что обвинения предъявили после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, кевин спейси, шоу-бизнес
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин
Кевина Спейси в Британии обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.
"Королевская прокурорская служба санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Ему также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия", – говорится в заявлении на сайте службы.
Отмечается, что обвинения предъявили после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.
За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.