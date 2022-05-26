https://ria.ru/20220526/speysi-1790932582.html

Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин

Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин - РИА Новости, 26.05.2022

Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин

Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:18

2022-05-26T18:18

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в совершении сексуального насилия в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы.Отмечается, что обвинения предъявили после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

https://ria.ru/20220411/spacey-1782899077.html

https://ria.ru/20220526/shakira-1790874264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, кевин спейси, шоу-бизнес