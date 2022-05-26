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Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube - РИА Новости, 26.05.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220526/smi-1790818511.html
Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube
Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube - РИА Новости, 26.05.2022
Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube
Если YouTube заблокирует еще один брифинг МИД РФ, Москва вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ из России, заявила официальный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:38
2022-05-26T12:38
медиавойны
в мире
россия
youtube
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Если YouTube заблокирует еще один брифинг МИД РФ, Москва вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ из России, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.Ранее она уже предупреждала, что в случае отключения канала МИД РФ на YouTube, "кто-то" из CNN и "Би-би-си" "поедет домой"."У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали? Мы пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте, что хотите". Еще один заблокированный брифинг -конкретное имя мы назовем или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси. А учитывая, что всем этим занимается дама с польским гражданством, и учитывая позицию Польши, может быть мы не ограничимся только американским. Посмотрим", - сказала Захарова, выступая в Совете Федерации на круглом столе комиссии по информационной политике и взаимодействию.
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в мире, россия, youtube, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии, сша
12:38 26.05.2022
 
Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube

Захарова: если YouTube еще раз заблокирует брифинг МИД, Россия вышлет американское СМИ

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Если YouTube заблокирует еще один брифинг МИД РФ, Москва вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ из России, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Ранее она уже предупреждала, что в случае отключения канала МИД РФ на YouTube, "кто-то" из CNN и "Би-би-си" "поедет домой".
"У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали? Мы пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте, что хотите". Еще один заблокированный брифинг -конкретное имя мы назовем или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси. А учитывая, что всем этим занимается дама с польским гражданством, и учитывая позицию Польши, может быть мы не ограничимся только американским. Посмотрим", - сказала Захарова, выступая в Совете Федерации на круглом столе комиссии по информационной политике и взаимодействию.
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МедиавойныВ миреРоссияYouTubeМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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