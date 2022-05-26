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Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube

Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube - РИА Новости, 26.05.2022

Захарова пригрозила высылкой американских СМИ в случае санкций от YouTube

Если YouTube заблокирует еще один брифинг МИД РФ, Москва вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ из России, заявила официальный... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:38

2022-05-26T12:38

2022-05-26T12:38

медиавойны

в мире

россия

youtube

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

сша

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Если YouTube заблокирует еще один брифинг МИД РФ, Москва вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ из России, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.Ранее она уже предупреждала, что в случае отключения канала МИД РФ на YouTube, "кто-то" из CNN и "Би-би-си" "поедет домой"."У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали? Мы пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой". Все. Не из разряда "делайте, что хотите". Еще один заблокированный брифинг -конкретное имя мы назовем или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси. А учитывая, что всем этим занимается дама с польским гражданством, и учитывая позицию Польши, может быть мы не ограничимся только американским. Посмотрим", - сказала Захарова, выступая в Совете Федерации на круглом столе комиссии по информационной политике и взаимодействию.

https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, youtube, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии, сша