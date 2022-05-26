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Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220526/shevchuk-1790909039.html
Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга
Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга - РИА Новости, 26.05.2022
Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга
Административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга, сообщили в объединенной... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:12
2022-05-26T18:31
юрий шевчук
шоубиз
происшествия
россия
санкт-петербург
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Дзержинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. Отмечается, что далее материалы дела будут переданы судье, и после того, как судья вынесет решение принять их к производству, будет назначена дата заседания. "Судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям", - добавили в пресс-службе судов.Ранее в Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщал, что передача дела и его регистрация в суде в Петербурге может занять около недели.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.
https://ria.ru/20220526/ddt-1790787270.html
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юрий шевчук, происшествия, россия, санкт-петербург, вооруженные силы рф
17:12 26.05.2022 (обновлено: 18:31 26.05.2022)
 
Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга

Административное дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Дзержинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. Отмечается, что далее материалы дела будут переданы судье, и после того, как судья вынесет решение принять их к производству, будет назначена дата заседания. "Судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям", - добавили в пресс-службе судов.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на музыкальном фестивале Нашествие 2016 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 11:13Шоубиз
Администратор "ДДТ" назвал бредом слухи о прекращении концертов группы
Ранее в Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщал, что передача дела и его регистрация в суде в Петербурге может занять около недели.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.
Руслан Левиев - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:31
МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева
 
ШоубизЮрий ШевчукПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВооруженные силы РФ
 
 
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