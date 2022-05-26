17:12 26.05.2022 (обновлено: 18:31 26.05.2022)
Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга
Административное дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга
Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Дзержинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. Отмечается, что далее материалы дела будут переданы судье, и после того, как судья вынесет решение принять их к производству, будет назначена дата заседания. "Судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям", - добавили в пресс-службе судов.
Ранее в Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщал, что передача дела и его регистрация в суде в Петербурге может занять около недели.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.
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