https://ria.ru/20220526/shevchuk-1790909039.html

Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга

Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга - РИА Новости, 26.05.2022

Дело против Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Петербурга

Административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга, сообщили в объединенной... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:12

2022-05-26T17:12

2022-05-26T18:31

юрий шевчук

шоубиз

происшествия

россия

санкт-петербург

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ зарегистрировано в Дзержинском районном суде Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Дзержинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. Отмечается, что далее материалы дела будут переданы судье, и после того, как судья вынесет решение принять их к производству, будет назначена дата заседания. "Судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям", - добавили в пресс-службе судов.Ранее в Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщал, что передача дела и его регистрация в суде в Петербурге может занять около недели.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.

https://ria.ru/20220526/ddt-1790787270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юрий шевчук, происшествия, россия, санкт-петербург, вооруженные силы рф