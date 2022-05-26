https://ria.ru/20220526/rzhd-1790783365.html

РЖД назначат не менее 250 дополнительных поездов на юг

РЖД назначат не менее 250 дополнительных поездов на юг - РИА Новости, 26.05.2022

РЖД назначат не менее 250 дополнительных поездов на юг

РЖД в летний период планируют запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов для перевозки пассажиров на юг России, сообщила пресс-служба Минтранса. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:39

2022-05-26T11:39

2022-05-26T11:41

туризм

анапа

адлер

федеральная пассажирская компания

ржд

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новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РЖД в летний период планируют запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов для перевозки пассажиров на юг России, сообщила пресс-служба Минтранса."По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса. Всего же АО "ФПК" в летний период в южном направлении запустит не менее 250 дополнительных составов", — уточнили в пресс-службе.Сейчас поезда курсируют по наиболее востребованным направлениям: из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Отмечается, что назначение дополнительных поездов позволило увеличить количество предложенных мест в южном направлении на 132 тысячи.Всего в сообщении с курортами Черноморского побережья и Минеральных Вод предусмотрено 144 пар поездов, из них 59 круглогодичных и 85 летних. В сообщении с Адлером — 63 состава, с Анапой — 44, с Новороссийском — 22, с Кисловодском — 13, с Ейском — два.Что касается Крыма, работающий на этом направлении перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" обеспечит следование поездов по 17 направлениям, а пассажирское сообщение будет налажено более чем с 30 субъектами РФ. Всего в направлении полуострова планируется перевезти около 2,3 миллиона человек.По данным министерства, будет курсировать пять составов из Москвы: два до Симферополя (включая дополнительный) и по одному до Севастополя, Евпатории и Феодосии, а также три поезда из Санкт-Петербурга и десять — из регионов: Перми, Омска, Мурманска, Пскова, Архангельска, Смоленска, Белгорода, Астрахани, Кисловодска, Адлера.

https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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