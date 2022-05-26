https://ria.ru/20220526/rzhd-1790783365.html
РЖД назначат не менее 250 дополнительных поездов на юг
РЖД назначат не менее 250 дополнительных поездов на юг - РИА Новости, 26.05.2022
РЖД назначат не менее 250 дополнительных поездов на юг
РЖД в летний период планируют запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов для перевозки пассажиров на юг России, сообщила пресс-служба Минтранса. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:39
2022-05-26T11:39
2022-05-26T11:41
туризм
анапа
адлер
федеральная пассажирская компания
ржд
гранд сервис экспресс
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РЖД в летний период планируют запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов для перевозки пассажиров на юг России, сообщила пресс-служба Минтранса."По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса. Всего же АО "ФПК" в летний период в южном направлении запустит не менее 250 дополнительных составов", — уточнили в пресс-службе.Сейчас поезда курсируют по наиболее востребованным направлениям: из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Отмечается, что назначение дополнительных поездов позволило увеличить количество предложенных мест в южном направлении на 132 тысячи.Всего в сообщении с курортами Черноморского побережья и Минеральных Вод предусмотрено 144 пар поездов, из них 59 круглогодичных и 85 летних. В сообщении с Адлером — 63 состава, с Анапой — 44, с Новороссийском — 22, с Кисловодском — 13, с Ейском — два.Что касается Крыма, работающий на этом направлении перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" обеспечит следование поездов по 17 направлениям, а пассажирское сообщение будет налажено более чем с 30 субъектами РФ. Всего в направлении полуострова планируется перевезти около 2,3 миллиона человек.По данным министерства, будет курсировать пять составов из Москвы: два до Симферополя (включая дополнительный) и по одному до Севастополя, Евпатории и Феодосии, а также три поезда из Санкт-Петербурга и десять — из регионов: Перми, Омска, Мурманска, Пскова, Архангельска, Смоленска, Белгорода, Астрахани, Кисловодска, Адлера.
https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анапа, адлер, федеральная пассажирская компания, ржд, гранд сервис экспресс , новости - туризм, туризм, республика крым, кисловодск, ейск, туристы, пассажиры, москва, санкт-петербург, новороссийск
11:39 26.05.2022 (обновлено: 11:41 26.05.2022)
РЖД назначат не менее 250 дополнительных поездов на юг
Минтранс: РЖД запустят летом не менее 250 дополнительных поездов на юг России
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РЖД в летний период планируют запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов для перевозки пассажиров на юг России, сообщила пресс-служба Минтранса.
"По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса. Всего же АО "ФПК" в летний период в южном направлении запустит не менее 250 дополнительных составов", — уточнили в пресс-службе.
Сейчас поезда курсируют по наиболее востребованным направлениям: из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Отмечается, что назначение дополнительных поездов позволило увеличить количество предложенных мест в южном направлении на 132 тысячи.
Всего в сообщении с курортами Черноморского побережья и Минеральных Вод предусмотрено 144 пар поездов, из них 59 круглогодичных и 85 летних. В сообщении с Адлером — 63 состава, с Анапой — 44, с Новороссийском — 22, с Кисловодском — 13, с Ейском — два.
"По основным потокообразующим станциям Кавминвод и черноморских курортов планируется перевезти до 7,5 миллиона пассажиров, — заявили в Минтрансе. — По состоянию на 24 мая АО "ФПК" уже обеспечило более шести миллионов мест в продаже, около половины по всему маршруту следования остаются свободными".
Что касается Крыма, работающий на этом направлении перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" обеспечит следование поездов по 17 направлениям, а пассажирское сообщение будет налажено более чем с 30 субъектами РФ. Всего в направлении полуострова планируется перевезти около 2,3 миллиона человек.
По данным министерства, будет курсировать пять составов из Москвы: два до Симферополя (включая дополнительный) и по одному до Севастополя, Евпатории и Феодосии, а также три поезда из Санкт-Петербурга и десять — из регионов: Перми, Омска, Мурманска, Пскова, Архангельска, Смоленска, Белгорода, Астрахани, Кисловодска, Адлера.