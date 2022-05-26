https://ria.ru/20220526/rossiya-1790921138.html

НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг

НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.05.2022

НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг

Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера, заявил генеральный... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:45

2022-05-26T17:45

2022-05-26T17:55

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йенс столтенберг

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АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью греческому порталу Capital.gr."Стратегическая концепция (strategic concept) является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился. И это должно быть отражено в новой стратегической концепции. Например, в действующей стратегической концепции мы называем Россию стратегическим партнером", - сказал Столтенберг.По его словам, в нынешней стратегической концепции не упоминается Китай. "Мы должны адаптироваться, потому что успех НАТО основан на его способности меняться в меняющемся мире. Стратегическая концепция будет посылать сообщения об укреплении нашей военной позиции против более агрессивной России. Естественно, она также отразит угрозы со всех направлений, с юга, терроризма, в киберпространстве, влияние изменения климата на безопасность и многие другие вопросы, технологии", - сказал генсек.Он сказал, что подъем Китая имеет последствия для Северной Америки и Европы. "Мы видим, что сейчас у Китая второй по величине оборонный бюджет в мире. Мы видим, что он вкладывает значительные средства в современные ядерные средства, которые также могут достигать всей территории НАТО. Мы видим, что Китай не разделяет наших ценностей. Мы узнаем новое о том, как они нарушают основные права человека, как они обращаются с уйгурами в Китае. Я сам, будучи премьер-министром Норвегии, видел, как они давили или ввели жесткие санкции против Норвегии, потому что норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира китайскому диссиденту. Мы видели, как в Гонконге арестовали журналиста. Они не верят в идею свободы слова, свободу выражения, свободные СМИ", - сказал Столтенберг.При этом он сказал, что не считает Китай противником. "Надо продолжать работать с Китаем. Я встретился с министром иностранных дел Китая. Важно решать такие вопросы, как контроль над вооружениями, изменение климата и многие другие вопросы. Но Китай должен быть отражен в следующей Стратегической концепции", - сказал генсек.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

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https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, йенс столтенберг