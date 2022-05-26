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НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.05.2022
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НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг
НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.05.2022
НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг
Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера, заявил генеральный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:45
2022-05-26T17:55
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
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АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью греческому порталу Capital.gr."Стратегическая концепция (strategic concept) является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился. И это должно быть отражено в новой стратегической концепции. Например, в действующей стратегической концепции мы называем Россию стратегическим партнером", - сказал Столтенберг.По его словам, в нынешней стратегической концепции не упоминается Китай. "Мы должны адаптироваться, потому что успех НАТО основан на его способности меняться в меняющемся мире. Стратегическая концепция будет посылать сообщения об укреплении нашей военной позиции против более агрессивной России. Естественно, она также отразит угрозы со всех направлений, с юга, терроризма, в киберпространстве, влияние изменения климата на безопасность и многие другие вопросы, технологии", - сказал генсек.Он сказал, что подъем Китая имеет последствия для Северной Америки и Европы. "Мы видим, что сейчас у Китая второй по величине оборонный бюджет в мире. Мы видим, что он вкладывает значительные средства в современные ядерные средства, которые также могут достигать всей территории НАТО. Мы видим, что Китай не разделяет наших ценностей. Мы узнаем новое о том, как они нарушают основные права человека, как они обращаются с уйгурами в Китае. Я сам, будучи премьер-министром Норвегии, видел, как они давили или ввели жесткие санкции против Норвегии, потому что норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира китайскому диссиденту. Мы видели, как в Гонконге арестовали журналиста. Они не верят в идею свободы слова, свободу выражения, свободные СМИ", - сказал Столтенберг.При этом он сказал, что не считает Китай противником. "Надо продолжать работать с Китаем. Я встретился с министром иностранных дел Китая. Важно решать такие вопросы, как контроль над вооружениями, изменение климата и многие другие вопросы. Но Китай должен быть отражен в следующей Стратегической концепции", - сказал генсек.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг
17:45 26.05.2022 (обновлено: 17:55 26.05.2022)
 
НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО по новой стратегии не будет рассматривать Россию как партнера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью греческому порталу Capital.gr.
"Стратегическая концепция (strategic concept) является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился. И это должно быть отражено в новой стратегической концепции. Например, в действующей стратегической концепции мы называем Россию стратегическим партнером", - сказал Столтенберг.
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По его словам, в нынешней стратегической концепции не упоминается Китай. "Мы должны адаптироваться, потому что успех НАТО основан на его способности меняться в меняющемся мире. Стратегическая концепция будет посылать сообщения об укреплении нашей военной позиции против более агрессивной России. Естественно, она также отразит угрозы со всех направлений, с юга, терроризма, в киберпространстве, влияние изменения климата на безопасность и многие другие вопросы, технологии", - сказал генсек.
Он сказал, что подъем Китая имеет последствия для Северной Америки и Европы. "Мы видим, что сейчас у Китая второй по величине оборонный бюджет в мире. Мы видим, что он вкладывает значительные средства в современные ядерные средства, которые также могут достигать всей территории НАТО. Мы видим, что Китай не разделяет наших ценностей. Мы узнаем новое о том, как они нарушают основные права человека, как они обращаются с уйгурами в Китае. Я сам, будучи премьер-министром Норвегии, видел, как они давили или ввели жесткие санкции против Норвегии, потому что норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира китайскому диссиденту. Мы видели, как в Гонконге арестовали журналиста. Они не верят в идею свободы слова, свободу выражения, свободные СМИ", - сказал Столтенберг.
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При этом он сказал, что не считает Китай противником. "Надо продолжать работать с Китаем. Я встретился с министром иностранных дел Китая. Важно решать такие вопросы, как контроль над вооружениями, изменение климата и многие другие вопросы. Но Китай должен быть отражен в следующей Стратегической концепции", - сказал генсек.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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