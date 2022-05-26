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КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину - РИА Новости, 26.05.2022
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КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину
КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину - РИА Новости, 26.05.2022
КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину
КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:05
2022-05-26T12:05
верховный суд рф
происшествия
валерий рашкин
россия
саратовская область
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный, Конституционный и Верховный суды, рассказал РИА Новости депутат палаты, первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков."Конечно, будем отстаивать решение. Скажу даже больше, я убеждён, что мы добьёмся отмены этого приговора", - подчеркнул политик.По словам парламентария, КПРФ последовательно обратится в Верховый, Конституционный и Верховный суды для отмены судебного решения."Сейчас (будем обращаться) в Кассационный суд пойдём по апелляции, после - в Конституционный, потом в высший (Верховный суд РФ). Всю систему пройдём", - резюмировал он.Госдума на пленарном заседании в среду лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html
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верховный суд рф, происшествия, валерий рашкин, россия, саратовская область, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, кпрф, юрий синельщиков
12:05 26.05.2022
 
КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину

КПРФ планирует добиться в Верховном суде отмены приговора депутату Рашкину

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСъезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный, Конституционный и Верховный суды, рассказал РИА Новости депутат палаты, первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
"Конечно, будем отстаивать решение. Скажу даже больше, я убеждён, что мы добьёмся отмены этого приговора", - подчеркнул политик.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 12:46
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий
По словам парламентария, КПРФ последовательно обратится в Верховый, Конституционный и Верховный суды для отмены судебного решения.
"Сейчас (будем обращаться) в Кассационный суд пойдём по апелляции, после - в Конституционный, потом в высший (Верховный суд РФ). Всю систему пройдём", - резюмировал он.
Госдума на пленарном заседании в среду лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 19:54
Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы
 
Верховный суд РФПроисшествияВалерий РашкинРоссияСаратовская областьГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Дело о незаконной охоте с участием РашкинаКПРФЮрий Синельщиков
 
 
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