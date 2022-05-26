https://ria.ru/20220526/rashkin-1790807943.html
КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину
КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину - РИА Новости, 26.05.2022
КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину
КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:05
2022-05-26T12:05
2022-05-26T12:05
верховный суд рф
происшествия
валерий рашкин
россия
саратовская область
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
дело о незаконной охоте с участием рашкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91165/98/911659861_0:308:2955:1970_1920x0_80_0_0_93189fbd3657d5c035e7ccf439a76084.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный, Конституционный и Верховный суды, рассказал РИА Новости депутат палаты, первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков."Конечно, будем отстаивать решение. Скажу даже больше, я убеждён, что мы добьёмся отмены этого приговора", - подчеркнул политик.По словам парламентария, КПРФ последовательно обратится в Верховый, Конституционный и Верховный суды для отмены судебного решения."Сейчас (будем обращаться) в Кассационный суд пойдём по апелляции, после - в Конституционный, потом в высший (Верховный суд РФ). Всю систему пройдём", - резюмировал он.Госдума на пленарном заседании в среду лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html
https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html
https://ria.ru/20220525/polnomochiya-1790722030.html
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91165/98/911659861_288:0:2955:2000_1920x0_80_0_0_dafe6186782a2a5729ef347fb41954e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд рф, происшествия, валерий рашкин, россия, саратовская область, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, кпрф, юрий синельщиков
КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину
КПРФ планирует добиться в Верховном суде отмены приговора депутату Рашкину
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный, Конституционный и Верховный суды, рассказал РИА Новости депутат палаты, первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
"Конечно, будем отстаивать решение. Скажу даже больше, я убеждён, что мы добьёмся отмены этого приговора", - подчеркнул политик.
По словам парламентария, КПРФ последовательно обратится в Верховый, Конституционный и Верховный суды для отмены судебного решения.
"Сейчас (будем обращаться) в Кассационный суд пойдём по апелляции, после - в Конституционный, потом в высший (Верховный суд РФ
). Всю систему пройдём", - резюмировал он.
Госдума
на пленарном заседании в среду лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина
мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.
Калининский районный суд Саратовской области
22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.
По данным СК
РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.