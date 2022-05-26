https://ria.ru/20220526/rashkin-1790807943.html

КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину

КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину - РИА Новости, 26.05.2022

КПРФ планирует обратиться в Верховный суд для отмены приговора Рашкину

КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:05

2022-05-26T12:05

2022-05-26T12:05

верховный суд рф

происшествия

валерий рашкин

россия

саратовская область

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. КПРФ планирует добиться отмены приговора партийному депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, для этого политики обратятся в Кассационный, Конституционный и Верховный суды, рассказал РИА Новости депутат палаты, первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков."Конечно, будем отстаивать решение. Скажу даже больше, я убеждён, что мы добьёмся отмены этого приговора", - подчеркнул политик.По словам парламентария, КПРФ последовательно обратится в Верховый, Конституционный и Верховный суды для отмены судебного решения."Сейчас (будем обращаться) в Кассационный суд пойдём по апелляции, после - в Конституционный, потом в высший (Верховный суд РФ). Всю систему пройдём", - резюмировал он.Госдума на пленарном заседании в среду лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html

https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

https://ria.ru/20220525/polnomochiya-1790722030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

верховный суд рф, происшествия, валерий рашкин, россия, саратовская область, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, кпрф, юрий синельщиков