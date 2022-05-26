https://ria.ru/20220526/pushkov-1790880043.html
Пушков не исключил отключение России от глобального интернета
Пушков не исключил отключение России от глобального интернета - РИА Новости, 26.05.2022
Пушков не исключил отключение России от глобального интернета
Отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:50
2022-05-26T15:50
2022-05-26T15:54
общество
технологии
россия
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор пояснил, что Россия может и выиграть от подобного развития событий, поскольку оно позволит ей стать более независимой в информационном плане.
https://ria.ru/20220525/nternet-1790747212.html
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общество, технологии, россия, алексей пушков, совет федерации рф
15:50 26.05.2022 (обновлено: 15:54 26.05.2022)
Пушков не исключил отключение России от глобального интернета
Сенатор Алексей Пушков не исключил отключение России от глобального интернета