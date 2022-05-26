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Пушков не исключил отключение России от глобального интернета - РИА Новости, 26.05.2022
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Пушков не исключил отключение России от глобального интернета
Пушков не исключил отключение России от глобального интернета - РИА Новости, 26.05.2022
Пушков не исключил отключение России от глобального интернета
Отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:50
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общество
технологии
россия
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор пояснил, что Россия может и выиграть от подобного развития событий, поскольку оно позволит ей стать более независимой в информационном плане.
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общество, технологии, россия, алексей пушков, совет федерации рф
15:50 26.05.2022 (обновлено: 15:54 26.05.2022)
 
Пушков не исключил отключение России от глобального интернета

Сенатор Алексей Пушков не исключил отключение России от глобального интернета

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Сфера интернета и цифрового суверенитета - это те зоны, те области, где мы должны готовиться к возможному негативному сценарию. Отключение России от глобального интернета, я не стал бы исключать такого сценария", - сказал он на круглом столе в Совфеде.
Сенатор пояснил, что Россия может и выиграть от подобного развития событий, поскольку оно позволит ей стать более независимой в информационном плане.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 23:39
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ОбществоТехнологииРоссияАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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