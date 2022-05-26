https://ria.ru/20220526/pushkov-1790880043.html

Пушков не исключил отключение России от глобального интернета

Пушков не исключил отключение России от глобального интернета - РИА Новости, 26.05.2022

Пушков не исключил отключение России от глобального интернета

Отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:50

2022-05-26T15:50

2022-05-26T15:54

общество

технологии

россия

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор пояснил, что Россия может и выиграть от подобного развития событий, поскольку оно позволит ей стать более независимой в информационном плане.

https://ria.ru/20220525/nternet-1790747212.html

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общество, технологии, россия, алексей пушков, совет федерации рф