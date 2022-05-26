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В США признали обреченность попыток сделать Россию изгоем

В США признали обреченность попыток сделать Россию изгоем - РИА Новости, 26.05.2022

В США признали обреченность попыток сделать Россию изгоем

Попытки США низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал. К такому выводу пришло американское издание Politico. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T04:29

2022-05-26T04:29

2022-05-26T04:29

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытки США низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал. К такому выводу пришло американское издание Politico.Дело в том, говорится в публикации, что для остального мира кроме США и Европы российская спецоперация на Украине – не более чем региональный конфликт. Страны вроде Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР, Турции и Индонезии предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. Южная Африка, в свою очередь, считает, что Вашингтон своим навязчивым стремлением расширить НАТО сам обострил кризис, который впоследствии вылился в возникшее противостояние.Многие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию — и никаких санкций вводить не стали, констатирует автор статьи. Эти государства, в частности, Турция и Израиль, считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, а спецоперация — не повод изолировать Россию, а тем более ослаблять ее. Они убеждены, что публичное осуждение действий официальной Москвы конца противостоянию не положит, говорится в материале.Ранее китайское издание Global Times напомнило, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по ситуации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790289099.html

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владимир путин, россия, сша, украина, нато, весь мир, в мире