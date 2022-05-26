07:59 26.05.2022 (обновлено: 10:36 26.05.2022)
Бурков обсудил главой Минэкономразвития потенциал Омской области
Александр Бурков обсудил главой Минэкономразвития Решетниковым потенциал Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым обсудили транспортный потенциал Омской области как стимул развития экономики региона, сообщает в четверг облправительство.
"Мы позиционируем регион, как промышленный центр - Омскую городскую агломерацию, и современный сельскохозяйственный комплекс сельских территорий. Географическое расположение на пересечении транспортных коридоров даёт хорошие возможности для развития транзитного потенциала региона и логистики", - сказал глава Омской области.
Бурков отметил, что это позволит решить многие наболевшие вопросы. В частности, переломить ситуацию с миграционным оттоком населения из региона.
Министр в свою очередь отметил перспективы по созданию международного транспортного коридора "Север-Юг" и поручил проработать участие Омской области в евразийском транспортно-логистическом проекте "Агроэкспресс", а также подготовить предложения по совершенствованию тарифных условий перевозки грузов в рамках ЕАЭС.
"Реализация проекта "Агроэкспресс" с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном - один из успешных примеров использования инфраструктуры МТК "Север-Юг". Проект позволяет переориентировать с автомобильного на железнодорожный транспорт часть грузопотока", - отметил Решетников.
Также участники совещания обсудили проект программы социально-экономического развития Омской области на 2023-2027 годы и договорились о дальнейшем согласовании документа с профильными ведомствами. Максим Решетников обозначил транспортно-логистические возможности Омской области как один из ключевых направлений для развития региона.