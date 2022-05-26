https://ria.ru/20220526/potentsial-1790762303.html

Бурков обсудил главой Минэкономразвития потенциал Омской области

Бурков обсудил главой Минэкономразвития потенциал Омской области - РИА Новости, 26.05.2022

Бурков обсудил главой Минэкономразвития потенциал Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым обсудили транспортный потенциал Омской области как... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:59

2022-05-26T07:59

2022-05-26T10:36

экономика

максим решетников

омская область

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ОМСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым обсудили транспортный потенциал Омской области как стимул развития экономики региона, сообщает в четверг облправительство.Бурков отметил, что это позволит решить многие наболевшие вопросы. В частности, переломить ситуацию с миграционным оттоком населения из региона.Министр в свою очередь отметил перспективы по созданию международного транспортного коридора "Север-Юг" и поручил проработать участие Омской области в евразийском транспортно-логистическом проекте "Агроэкспресс", а также подготовить предложения по совершенствованию тарифных условий перевозки грузов в рамках ЕАЭС."Реализация проекта "Агроэкспресс" с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном - один из успешных примеров использования инфраструктуры МТК "Север-Юг". Проект позволяет переориентировать с автомобильного на железнодорожный транспорт часть грузопотока", - отметил Решетников.Также участники совещания обсудили проект программы социально-экономического развития Омской области на 2023-2027 годы и договорились о дальнейшем согласовании документа с профильными ведомствами. Максим Решетников обозначил транспортно-логистические возможности Омской области как один из ключевых направлений для развития региона.

https://ria.ru/20220426/omsk-1785533647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, максим решетников