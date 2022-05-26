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Чернышенко рассказал о морских и мультимодальных перевозках на юге России - РИА Новости, 26.05.2022
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Чернышенко рассказал о морских и мультимодальных перевозках на юге России
Чернышенко рассказал о морских и мультимодальных перевозках на юге России - РИА Новости, 26.05.2022
Чернышенко рассказал о морских и мультимодальных перевозках на юге России
Морские и мультимодальные перевозки по единому билету будут организованы на юге России в этом летнем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:39
2022-05-26T19:39
черное море
дмитрий чернышенко
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Морские и мультимодальные перевозки по единому билету будут организованы на юге России в этом летнем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По итогам совещания по подготовке к летнему туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских путевок вице-премьер отметил, что решать задачу транспортного сообщения на юге необходимо комплексно - в дополнение к уже принятым решениям, а также развивать в летний период морское транспортное сообщение."В решении вопроса транспортной доступности юга России будут приниматься системные меры. Минтрансу совместно с регионами необходимо отрегулировать и увеличить объем мультимодальных перевозок по единому билету. А к 1 июня завершить организацию регулярного морского сообщения между курортными городами на Черном море там, где это оправдано. Это даст возможность гражданам рассматривать альтернативные маршруты к местам отдыха", - подчеркнул Чернышенко.Мультимодальные перевозки осуществляются различными видами транспорта в рамках одного договора."Министерство транспорта запустит в этом сезоне регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Минводами, Волгоградом, Ставрополем, включая единый билет и единое расписание", - рассказал также вице-премьер.По его словам, ведомству поручено проработать возможность организации на трассе М4 "Дон" выделенной полосы в оптимальные временные интервалы для регулярных пассажирских автобусов.
https://ria.ru/20220519/perevozki-1789505369.html
https://ria.ru/20220524/transport-1790369120.html
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черное море, дмитрий чернышенко, экономика, россия
19:39 26.05.2022
 
Чернышенко рассказал о морских и мультимодальных перевозках на юге России

Чернышенко: морские и мультимодальные перевозки по единому билету стартуют летом на юге

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Морские и мультимодальные перевозки по единому билету будут организованы на юге России в этом летнем сезоне, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По итогам совещания по подготовке к летнему туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских путевок вице-премьер отметил, что решать задачу транспортного сообщения на юге необходимо комплексно - в дополнение к уже принятым решениям, а также развивать в летний период морское транспортное сообщение.
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"В решении вопроса транспортной доступности юга России будут приниматься системные меры. Минтрансу совместно с регионами необходимо отрегулировать и увеличить объем мультимодальных перевозок по единому билету. А к 1 июня завершить организацию регулярного морского сообщения между курортными городами на Черном море там, где это оправдано. Это даст возможность гражданам рассматривать альтернативные маршруты к местам отдыха", - подчеркнул Чернышенко.
Мультимодальные перевозки осуществляются различными видами транспорта в рамках одного договора.
"Министерство транспорта запустит в этом сезоне регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Минводами, Волгоградом, Ставрополем, включая единый билет и единое расписание", - рассказал также вице-премьер.
По его словам, ведомству поручено проработать возможность организации на трассе М4 "Дон" выделенной полосы в оптимальные временные интервалы для регулярных пассажирских автобусов.
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