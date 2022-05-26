https://ria.ru/20220526/panikhida-1790804980.html
В Москве пройдут панихиды по жертвам антицерковной кампании 1922 года
В Москве пройдут панихиды по жертвам антицерковной кампании 1922 года - РИА Новости, 26.05.2022
В Москве пройдут панихиды по жертвам антицерковной кампании 1922 года
В московских храмах пройдут панихиды в память о новомучениках, пострадавших во время антицерковной кампании 1922 года, рассказал РИА Новости ответственный... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:52
2022-05-26T11:52
2022-05-26T12:17
религия
василий соколов
москва
шуя
ивановская область
русская православная церковь
справки
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В московских храмах пройдут панихиды в память о новомучениках, пострадавших во время антицерковной кампании 1922 года, рассказал РИА Новости ответственный секретарь церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерей Кирилл Каледа.26 мая Русская православная церковь отмечает день памяти священномучеников пресвитеров Василия Соколова, Александра Заозерского и Христофора Надеждина, преподобномученика иеромонаха Макария (Телегина) и мученика Сергея Тихомирова. Все они были арестованы по делу об изъятии церковных ценностей в Москве весной 1922 года, и впоследствии расстреляны.“В память о московских мучениках, хотя день их памяти 26 мая, будут служить в воскресенье, 29 мая. По благословению святейшего патриарха во всех московских храмах будет совершено славление новомучеников, и отслужена панихида, потому что, хотя святыми признаны несколько человек, репрессиям подверглись десятки, которые проходили по делу об изъятии церковных ценностей в Москве”В Москве, добавил он, был и второй процесс против духовенства, проходивший в конце 1922 года: “тогда еще большее количество людей было арестовано и подверглось разным видам репрессий, хотя в конце года, слава Богу, смертных приговоров не выносилось”, – рассказал священнослужитель.В феврале, напомнил он, в годовщину оглашения послания патриарха Тихона о помощи голодающим и изъятии церковных ценностей, в храме Христа Спасителя служил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а во все храмы Русской православной церкви было разослано его собственное послание, посвященное столетию этого события.Кампания по изъятию церковных ценностей, начатая советским правительством в начале 1922 года, уже в первое полугодие вызвала многочисленные случаи кровавых столкновений. Первым из них стали протесты верующих в городе Шуя (ныне - в Ивановской области), где с 13 по 15 марта 1922 года были разогнаны протесты верующих против разграбления храмов на Соборной площади. По толпе был открыт огонь, несколько человек были убиты. Некоторые из участников протестов впоследствии были арестованы и казнены.По событиям кампании изъятия ценностей состоялся ряд судебных процессов, в ходе которых несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры.В марте церковь отмечала столетие Шуйского расстрела. “Пострадало несколько человек, несколько человек из духовенства было арестовано, и в мае 1922 года они были расстреляны. Там была большая служба, ее возглавлял председатель церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев), и там была подготовлена выставка, посвященная этим событиям”, – сказал Каледа.По его словам, вспоминать о столетии антицерковной кампании будут до конца года. Так, 13 августа в день столетия мученической кончины митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского), который также пострадал в 1922 году в процессе изъятия церковных ценностей, ожидается литургия в Санкт-Петербурге в Александро-Невской Лавре в память о новомучениках, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий, рассказал Кирилл Каледа. “В этот день готовится концерт – оратория, посвященная митрополиту Вениамину, которая составлена на основе его дневников и писем, написанных, в том числе, из заключения. Важность этого – в том, что это действие будет происходить в том самом зале Петербургской филармонии, где проходил суд над митрополитом Вениамином”, – добавил он.Наконец, в октябре, рассказал протоиерей, намечена общецерковная научно-историческая и богословская конференция, на которой будут представлены результаты современных исследований по этой трагической странице истории Русской православной церкви, с другой стороны, а также будут представлены богословские осмысления судьбы новомучеников. А в самом конце года, в конце ноября и начале декабря, в восьми исторических парках “Россия – Моя история” пройдут выставки, посвященные событиям антицерковной кампании 1922 года.
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василий соколов, москва, шуя, ивановская область, русская православная церковь, справки
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В московских храмах пройдут панихиды в память о новомучениках, пострадавших во время антицерковной кампании 1922 года, рассказал РИА Новости ответственный секретарь церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерей Кирилл Каледа.
26 мая Русская православная церковь
отмечает день памяти священномучеников пресвитеров Василия Соколова
, Александра Заозерского и Христофора Надеждина, преподобномученика иеромонаха Макария (Телегина) и мученика Сергея Тихомирова. Все они были арестованы по делу об изъятии церковных ценностей в Москве
весной 1922 года, и впоследствии расстреляны.
“В память о московских мучениках, хотя день их памяти 26 мая, будут служить в воскресенье, 29 мая. По благословению святейшего патриарха во всех московских храмах будет совершено славление новомучеников, и отслужена панихида, потому что, хотя святыми признаны несколько человек, репрессиям подверглись десятки, которые проходили по делу об изъятии церковных ценностей в Москве”
В Москве, добавил он, был и второй процесс против духовенства, проходивший в конце 1922 года: “тогда еще большее количество людей было арестовано и подверглось разным видам репрессий, хотя в конце года, слава Богу, смертных приговоров не выносилось”, – рассказал священнослужитель.
В феврале, напомнил он, в годовщину оглашения послания патриарха Тихона о помощи голодающим и изъятии церковных ценностей, в храме Христа Спасителя служил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а во все храмы Русской православной церкви было разослано его собственное послание, посвященное столетию этого события.
Кампания по изъятию церковных ценностей, начатая советским правительством в начале 1922 года, уже в первое полугодие вызвала многочисленные случаи кровавых столкновений. Первым из них стали протесты верующих в городе Шуя
(ныне - в Ивановской области
), где с 13 по 15 марта 1922 года были разогнаны протесты верующих против разграбления храмов на Соборной площади. По толпе был открыт огонь, несколько человек были убиты. Некоторые из участников протестов впоследствии были арестованы и казнены.
По событиям кампании изъятия ценностей состоялся ряд судебных процессов, в ходе которых несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры.
В марте церковь отмечала столетие Шуйского расстрела. “Пострадало несколько человек, несколько человек из духовенства было арестовано, и в мае 1922 года они были расстреляны. Там была большая служба, ее возглавлял председатель церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев), и там была подготовлена выставка, посвященная этим событиям”, – сказал Каледа.
По его словам, вспоминать о столетии антицерковной кампании будут до конца года. Так, 13 августа в день столетия мученической кончины митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского), который также пострадал в 1922 году в процессе изъятия церковных ценностей, ожидается литургия в Санкт-Петербурге
в Александро-Невской Лавре в память о новомучениках, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий, рассказал Кирилл Каледа. “В этот день готовится концерт – оратория, посвященная митрополиту Вениамину, которая составлена на основе его дневников и писем, написанных, в том числе, из заключения. Важность этого – в том, что это действие будет происходить в том самом зале Петербургской филармонии, где проходил суд над митрополитом Вениамином”, – добавил он.
Наконец, в октябре, рассказал протоиерей, намечена общецерковная научно-историческая и богословская конференция, на которой будут представлены результаты современных исследований по этой трагической странице истории Русской православной церкви, с другой стороны, а также будут представлены богословские осмысления судьбы новомучеников. А в самом конце года, в конце ноября и начале декабря, в восьми исторических парках “Россия – Моя история” пройдут выставки, посвященные событиям антицерковной кампании 1922 года.