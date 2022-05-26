https://ria.ru/20220526/ombudsmen-1790768925.html

Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала

Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала - РИА Новости, 26.05.2022

Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала

Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:13

2022-05-26T09:13

2022-05-26T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

донбасс

нато

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР ведет работу по сбору и фиксации доказательств военных преступлений вооруженных формирований Украины в Донбассе с 2014 года. С началом специальной военной операции эта деятельность распространилась и на освобожденные территории республики, где вооруженные формирования Украины орудовали с особой жестокостью и цинизмом. Абсолютно все свидетельства зверств нацбатов и украинской армии мы тщательно изучаем и направляем для дальнейшего расследования в компетентные органы. Уверена, что собранные материалы станут существенным подспорьем для будущего трибунала по геноциду Донбасса. Все виновные обязательно понесут заслуженное наказание", - сказала Морозова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/grazhdanstvo-1789062505.html

https://ria.ru/20220513/dnr-1788379097.html

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донецкая народная республика

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дарья морозова