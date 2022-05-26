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Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ombudsmen-1790768925.html
Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала
Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала - РИА Новости, 26.05.2022
Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала
Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:13
2022-05-26T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
нато
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР ведет работу по сбору и фиксации доказательств военных преступлений вооруженных формирований Украины в Донбассе с 2014 года. С началом специальной военной операции эта деятельность распространилась и на освобожденные территории республики, где вооруженные формирования Украины орудовали с особой жестокостью и цинизмом. Абсолютно все свидетельства зверств нацбатов и украинской армии мы тщательно изучаем и направляем для дальнейшего расследования в компетентные органы. Уверена, что собранные материалы станут существенным подспорьем для будущего трибунала по геноциду Донбасса. Все виновные обязательно понесут заслуженное наказание", - сказала Морозова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/grazhdanstvo-1789062505.html
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украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дарья морозова
09:13 26.05.2022
 
Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала

Омбудсмен ДНР Морозова собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе
Женщина на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Женщина на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР ведет работу по сбору и фиксации доказательств военных преступлений вооруженных формирований Украины в Донбассе с 2014 года. С началом специальной военной операции эта деятельность распространилась и на освобожденные территории республики, где вооруженные формирования Украины орудовали с особой жестокостью и цинизмом. Абсолютно все свидетельства зверств нацбатов и украинской армии мы тщательно изучаем и направляем для дальнейшего расследования в компетентные органы. Уверена, что собранные материалы станут существенным подспорьем для будущего трибунала по геноциду Донбасса. Все виновные обязательно понесут заслуженное наказание", - сказала Морозова.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 16:12
Омбудсмен заявила о проблемах с получением гражданства сиротами из Донбасса
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рынок в Донецке, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:46Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен рассказала о погибших в ДНР за период с 6 мая по 12 мая
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДарья Морозова
 
 
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