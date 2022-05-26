https://ria.ru/20220526/nlo-1790643850.html

"Уничтожают наши ядерные ракеты". Америка объявила о новой угрозе

"Уничтожают наши ядерные ракеты". Америка объявила о новой угрозе - РИА Новости, 26.05.2022

"Уничтожают наши ядерные ракеты". Америка объявила о новой угрозе

В конгрессе США впервые за полвека состоялись слушания по проблеме НЛО. Поводом послужил рассекреченный год назад специальный доклад Пентагона. За последние 15... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:00

2022-05-26T10:25

наука

космос - риа наука

земля - риа наука

технологии

нато

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

митио каку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149729/76/1497297667_0:77:2612:1546_1920x0_80_0_0_63ef882f3a42d0600c624d7b417748fa.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В конгрессе США впервые за полвека состоялись слушания по проблеме НЛО. Поводом послужил рассекреченный год назад специальный доклад Пентагона. За последние 15 лет американские летчики более 140 раз наблюдали в небе объекты непонятного происхождения. О чем идет речь и какие приняли решения — в материале РИА Новости.Неопознанные воздушные явленияС 2007 года в Министерстве обороны США действовала программа Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), посвященная встречам самолетов и кораблей ВМС с НЛО. Узнали об этом только в 2017-м, когда в СМИ попали видео неопознанного объекта, движущегося "невозможным" образом, и свидетельства очевидцев.Конгресс потребовал от Пентагона подготовить отчет о том, что известно о НВЯ — неопознанных воздушных явлениях. Этот термин считается предпочтительнее дискредитировавшего себя "НЛО". Минобороны подтвердило, что расследование подобных эпизодов продолжается, хотя финансировать программу прекратили еще в 2012-м."Безопасность первостепенна. Мы очень серьезно относимся к любым несанкционированных вторжениям самолетов на наши полигоны или специальное воздушное пространство и изучаем каждый отчет", — говорится в официальном сообщении ведомства.Минобороны также опубликовало на своем сайте три видео с НВЯ. Это съемки с военных самолетов: одна датируется ноябрем 2004 года, две другие — январем 2015-го. Камеры зафиксировали объекты нетипичной для известных летательных аппаратов формы: "юла, движущаяся против ветра", "сфера, заключенная в куб".В 2020-м Пентагон создал рабочую группу, обобщившую имеющуюся информацию. В июне 2021-го служба Национальной разведки опубликовала предварительный отчет. В документе отмечается, что многие характеристики неопознанных объектов — ускорение, способность резко менять направление, погружаться в воду и продолжать там движение — невозможны для современных технологий. Ведомство категорически отрицает их связь с какими-либо секретными разработками. В то же время авторы отчета утверждают, что по крайней мере некоторые НВЯ могут иметь отношение к испытаниями гиперзвукового оружия конкурирующих держав, прежде всего России и Китая.Это придало новый импульс наблюдениям. В ноябре 2021-го в Пентагоне создали "Группу по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам" (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group — AOIMSG). Задача нового подразделения — синхронизация усилий различных ведомств по обнаружению и идентификации летающих объектов, установлению их принадлежности и исходящих от них угроз. Рассматривают все варианты — от метеозондов до пришельцев.Угроза нацбезопасности СШАПеред нынешними слушаниями, которые провели в подкомитете палаты представителей по борьбе с терроризмом, контрразведке и противодействию распространению ядерного оружия, конгрессменам раздали расширенную версию прошлогоднего отчета, где сообщается, что с 2004 по 2021 год зафиксировали 143 достоверных случая столкновения с технологиями, "превышающими возможности землян", а сами НВЯ представляют собой физические объекты, "не изготовленные кем-либо на нашей планете".Видеозапись открытой части заседания выложили на YouTube-канале постоянного комитета палаты представителей по разведке.Заместитель министра обороны Рональд Моултри и замдиректора военно-морской разведки Скотт Брей рассказали парламентариям о некоторых встречах американских пилотов с НВЯ. Наибольший интерес вызвал восьмисекундный видеоролик, снятый в 2021-м: нечто пронеслось с огромной скоростью рядом с кабиной самолета ВМС. Это видел сам пилот. НВЯ зафиксировали и датчики."У меня нет объяснений, — признался Скотт Брей. — Понять природу этих явлений зачастую невозможно, поскольку у них неожиданные летные характеристики".По словам офицера, таких инцидентов, которые едва не привели к столкновению, было по меньшей мере одиннадцать. При этом от неопознанных объектов не поступало никаких сигналов и американские военные не пытались с ними контактировать.В Пентагоне полагают, что НВЯ представляют угрозу не только для полетов, но и национальной безопасности в целом, и напрасно ранее считали, что это "бред и теория заговора"."Самое главное для нас — раскрыть истину. Союзники по НАТО и Китай в курсе, мы делимся данными. Хотя не всеми. Есть, например, факт, когда НЛО прилетели на полигон и вывели из строя десять ядерных ракет. Межконтинентальных. Не взорвали, но использовать их теперь нельзя. Об этом есть соответствующий отчет", — сообщил замглавы военно-морской разведки.Он добавил, что на месте происшествия не обнаружили обломки или какие-либо другие предметы, "свидетельствующие о внеземном происхождении"."Они постоянно вторгаются на наши полигоны. Возможно, пока тренируются. Как же они в таком случае воюют?" — заключил военный.После упоминания о том, что в правительстве США есть "сверхсекретная группа", занимающаяся НВЯ, заседание прервали. Вторая его часть, на которой выступали эксперты, была закрытой.Со всей серьезностьюДесятилетиями официальные власти воздерживались от комментариев по поводу видео с летающими тарелками. Теперь же конгресс официально подтвердил их существование. Американские парламентарии констатировали, что НЛО усиливают активность и особенно интересуются военным потенциалом землян.Конгрессмены подчеркнули необходимость детального изучения НВЯ и создания системы защиты свидетелей, которым, по словам главы комитета по разведке Адама Шиффа, "есть что рассказать", но они боятся прослыть сумасшедшими и потерять работу. По оценкам экспертов, на самом деле есть около 400 незадокументированных свидетельств пилотов об НЛО."Похоже, к этому наконец-то начнут относиться серьезно, — прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу Fox News известный американский физик и футуролог Митио Каку. — То, что мы видим, противоречит законам физики. НЛО передвигаются зигзагами, резко меняя направление, со скоростью от пяти до двадцати махов. Человек не выдержит таких перегрузок. Нет никаких выхлопных газов, НЛО ныряют под воду, пролетают в опасной близости от судов и самолетов. У нас есть множество однотипных наблюдений из разных источников. Значит, в небе действительно что-то происходит".Профессор Каку категорически отвергает предположение о связи НВЯ с испытаниями гиперзвукового оружия, указывая на то, что их регулярно наблюдают с 1940-х, когда и речи не было о подобных технологиях.Предполагается, что в ближайшее время в США примут государственную программу изучения НВЯ с помощью спутников, камер быстрого слежения и аудиодатчиков, а к расшифровке сигналов привлекут экспертов из научного сообщества. И хотя НАСА, согласно официальной информации, пока не занимается этим вопросом целенаправленно, оно тщательно собирает данные о всех странных событиях в атмосфере, часто в сотрудничестве с другими космическими агентствами.Растет и число финансируемых частным образом исследовательских групп, таких как проект "Галилео", возглавляемый профессором астрономии Гарвардского университета Ави Лебом, или некоммерческая научная коллаборация UAPx."Если мы узнаем что-то о НВЯ, это откроет дверь для изучения новых научных вопросов. Геофизики атмосферы, аэрокосмические специалисты и другие ученые могут внести свой вклад в понимание природы этого явления. Исследование неизвестного в космосе лежит в основе нашей деятельности", — говорится в коммюнике.Очевидно, эпоха, когда НЛО были запретной темой для ученых, подходит к концу. Теперь дискуссии на эту тему не спешат признавать лженаучными. Более того: они все чаще служат отправной точкой для охотно финансируемых стартапов.

https://ria.ru/20210711/nlo-1740430365.html

https://ria.ru/20211124/nlo-1760450820.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, земля - риа наука, технологии, нато, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, митио каку