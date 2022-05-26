https://ria.ru/20220526/navalnyy-1790836767.html

Навальный отказался выходить на связь с судом

Навальный отказался выходить на связь с судом - РИА Новости, 26.05.2022

Навальный отказался выходить на связь с судом

Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 (Покров), отказался участвовать в заседании Владимирского областного суда по видеоконференцсвязи... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:32

2022-05-26T13:32

2022-05-26T14:13

происшествия

владимирская область

алексей навальный

покров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788948046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ce2bf07762a92357a39b7b340238e6d.jpg

РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 (Покров), отказался участвовать в заседании Владимирского областного суда по видеоконференцсвязи (ВКС), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Областной суд в четверг рассматривает апелляцию на решение районного суда, отклонившего один из многочисленных исков Навального к колонии - о постановке на учет как склонного к экстремизму."Навальный в ИК-2, но отказался от видеоконференцсвязи... ВКС обеспечена судом, но он отказался выходить на связь. Это подтверждено актом сотрудников ИК-2", - сообщили в суде.Рассмотрение апелляции продолжится в 11 утра 7 июня, отметили в пресс-службе. В суде уточнили, что заседание отложено ввиду того, что суд запросил в ИК-2 ряд документов для изучения.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, супруга Навального на днях не приехала к мужу в колонию, которому руководство ИК-2 разрешило длительное свидание с родственниками."На побывку приехали только родители", - сказал собеседник агентства.Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В минувший вторник Мосгорсуд признал решение законным. Теперь Навальному предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.

https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html

https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html

владимирская область

покров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область, алексей навальный, покров