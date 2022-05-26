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Навальный отказался выходить на связь с судом - РИА Новости, 26.05.2022
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Навальный отказался выходить на связь с судом
Навальный отказался выходить на связь с судом - РИА Новости, 26.05.2022
Навальный отказался выходить на связь с судом
Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 (Покров), отказался участвовать в заседании Владимирского областного суда по видеоконференцсвязи... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:32
2022-05-26T14:13
происшествия
владимирская область
алексей навальный
покров
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 (Покров), отказался участвовать в заседании Владимирского областного суда по видеоконференцсвязи (ВКС), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Областной суд в четверг рассматривает апелляцию на решение районного суда, отклонившего один из многочисленных исков Навального к колонии - о постановке на учет как склонного к экстремизму."Навальный в ИК-2, но отказался от видеоконференцсвязи... ВКС обеспечена судом, но он отказался выходить на связь. Это подтверждено актом сотрудников ИК-2", - сообщили в суде.Рассмотрение апелляции продолжится в 11 утра 7 июня, отметили в пресс-службе. В суде уточнили, что заседание отложено ввиду того, что суд запросил в ИК-2 ряд документов для изучения.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, супруга Навального на днях не приехала к мужу в колонию, которому руководство ИК-2 разрешило длительное свидание с родственниками."На побывку приехали только родители", - сказал собеседник агентства.Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В минувший вторник Мосгорсуд признал решение законным. Теперь Навальному предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.
https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html
https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html
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происшествия, владимирская область, алексей навальный, покров
13:32 26.05.2022 (обновлено: 14:13 26.05.2022)
 
Навальный отказался выходить на связь с судом

Отбывающий срок в покровской колонии Навальный отказался от видеоконференцсвязи с судом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 (Покров), отказался участвовать в заседании Владимирского областного суда по видеоконференцсвязи (ВКС), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Областной суд в четверг рассматривает апелляцию на решение районного суда, отклонившего один из многочисленных исков Навального к колонии - о постановке на учет как склонного к экстремизму.
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"Навальный в ИК-2, но отказался от видеоконференцсвязи... ВКС обеспечена судом, но он отказался выходить на связь. Это подтверждено актом сотрудников ИК-2", - сообщили в суде.
Рассмотрение апелляции продолжится в 11 утра 7 июня, отметили в пресс-службе. В суде уточнили, что заседание отложено ввиду того, что суд запросил в ИК-2 ряд документов для изучения.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, супруга Навального на днях не приехала к мужу в колонию, которому руководство ИК-2 разрешило длительное свидание с родственниками.
"На побывку приехали только родители", - сказал собеседник агентства.
Ранее Навальный уже подал к колониям, где он отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом или отклонены судом.
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В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В минувший вторник Мосгорсуд признал решение законным. Теперь Навальному предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.
 
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