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Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html
Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек
Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек
Ряд саперов получили ранения при разминировании территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время скрывались украинские военные и националисты,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:17
2022-05-26T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
азовсталь
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Ряд саперов получили ранения при разминировании территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время скрывались украинские военные и националисты, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."У нас есть уже, к сожалению, и раненые саперы, потому что противник остался коварным даже в этом плане. Много ловушек, мин-ловушек, технически у них все для этого было. Поэтому проходит очень тщательное разминирование", - сказал Пушилин.По его словам, работа ведется совместными усилиями различных подразделений. "Работают и наши сотрудники МЧС, имеются в виду саперы, и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации специализированные", - сообщил глава ДНР. Как отметил Пушилин, безопасность специалистов остается приоритетом, несмотря на то, что работы ускорены.
донецкая народная республика
мариуполь
азовсталь
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь, азовсталь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:17 26.05.2022 (обновлено: 11:20 26.05.2022)
 
Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек

Глава ДНР Пушилин рассказал о саперах, получивших ранения при разминировании "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТерритория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Территория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Ряд саперов получили ранения при разминировании территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время скрывались украинские военные и националисты, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"У нас есть уже, к сожалению, и раненые саперы, потому что противник остался коварным даже в этом плане. Много ловушек, мин-ловушек, технически у них все для этого было. Поэтому проходит очень тщательное разминирование", - сказал Пушилин.
По его словам, работа ведется совместными усилиями различных подразделений. "Работают и наши сотрудники МЧС, имеются в виду саперы, и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации специализированные", - сообщил глава ДНР. Как отметил Пушилин, безопасность специалистов остается приоритетом, несмотря на то, что работы ускорены.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМариупольАзовстальУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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