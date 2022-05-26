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Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек

Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские военные, покидая "Азовсталь", оставили много мин-ловушек

Ряд саперов получили ранения при разминировании территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время скрывались украинские военные и националисты,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:17

2022-05-26T11:17

2022-05-26T11:20

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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азовсталь

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Ряд саперов получили ранения при разминировании территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время скрывались украинские военные и националисты, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."У нас есть уже, к сожалению, и раненые саперы, потому что противник остался коварным даже в этом плане. Много ловушек, мин-ловушек, технически у них все для этого было. Поэтому проходит очень тщательное разминирование", - сказал Пушилин.По его словам, работа ведется совместными усилиями различных подразделений. "Работают и наши сотрудники МЧС, имеются в виду саперы, и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации специализированные", - сообщил глава ДНР. Как отметил Пушилин, безопасность специалистов остается приоритетом, несмотря на то, что работы ускорены.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь, азовсталь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр