https://ria.ru/20220526/mariupol-1790995513.html

В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя

В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2022

В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя

Штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, соглашение о побратимстве с которым готовится, будет создан в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:11

2022-05-26T23:11

2022-05-26T23:11

в мире

жкх

александр беглов

мариуполь

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790589491_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_776a1bf76ae40a782d2258d5b5fa100e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, соглашение о побратимстве с которым готовится, будет создан в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов."В первую очередь Петербург будет помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. Это прежде всего подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году - школы, детские сады, поликлиники. Наша рабочая группа определит необходимый объем работы", - сказал Александр Беглов в эфире "78 канала".Он подчеркнул, что Санкт-Петербург будет заниматься восстановлением Мариуполя не один. Важную роль играет федеральный центр - при правительстве России также создан оперативный штаб. Примет участие и бизнес. По словам губернатора, от представителей бизнес-сообщества поступило много звонков с предложением оказать помощь."Мы уже подали заявку в Минюст — перерегистрируем Фонд победы, который вместе с Правительством Петербурга будет заниматься возрождением города", - сказал Александр Беглов.Основные направления работы - сферы здравоохранения, образования и культуры, а также вопросы ЖКХ и строительства."Абсолютно все направления городского хозяйства, по которым мы можем работать вместе. Это обмен опытом, тематическими центрами, культурными программами и многое другое. Для нас будет очень почетно, если бы мы начали заниматься совместно с руководством республики Генеральным планом развития Мариуполя. На первом этапе мы бы сделали мастер-план по развитию города, а потом приступили бы к его реализации", - заключил Александр Беглов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790869897.html

мариуполь

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, россия