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В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2022
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В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя
В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя - РИА Новости, 26.05.2022
В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя
Штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, соглашение о побратимстве с которым готовится, будет создан в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:11
2022-05-26T23:11
в мире
жкх
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, соглашение о побратимстве с которым готовится, будет создан в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов."В первую очередь Петербург будет помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. Это прежде всего подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году - школы, детские сады, поликлиники. Наша рабочая группа определит необходимый объем работы", - сказал Александр Беглов в эфире "78 канала".Он подчеркнул, что Санкт-Петербург будет заниматься восстановлением Мариуполя не один. Важную роль играет федеральный центр - при правительстве России также создан оперативный штаб. Примет участие и бизнес. По словам губернатора, от представителей бизнес-сообщества поступило много звонков с предложением оказать помощь."Мы уже подали заявку в Минюст — перерегистрируем Фонд победы, который вместе с Правительством Петербурга будет заниматься возрождением города", - сказал Александр Беглов.Основные направления работы - сферы здравоохранения, образования и культуры, а также вопросы ЖКХ и строительства."Абсолютно все направления городского хозяйства, по которым мы можем работать вместе. Это обмен опытом, тематическими центрами, культурными программами и многое другое. Для нас будет очень почетно, если бы мы начали заниматься совместно с руководством республики Генеральным планом развития Мариуполя. На первом этапе мы бы сделали мастер-план по развитию города, а потом приступили бы к его реализации", - заключил Александр Беглов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790869897.html
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в мире, жкх, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, россия
23:11 26.05.2022
 
В Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя

Беглов: в Петербурге создадут штаб по координации проектов по возрождению Мариуполя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Мариуполе
Женщина на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, соглашение о побратимстве с которым готовится, будет создан в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В первую очередь Петербург будет помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. Это прежде всего подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году - школы, детские сады, поликлиники. Наша рабочая группа определит необходимый объем работы", - сказал Александр Беглов в эфире "78 канала".
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Он подчеркнул, что Санкт-Петербург будет заниматься восстановлением Мариуполя не один. Важную роль играет федеральный центр - при правительстве России также создан оперативный штаб. Примет участие и бизнес. По словам губернатора, от представителей бизнес-сообщества поступило много звонков с предложением оказать помощь.
"Мы уже подали заявку в Минюст — перерегистрируем Фонд победы, который вместе с Правительством Петербурга будет заниматься возрождением города", - сказал Александр Беглов.
Основные направления работы - сферы здравоохранения, образования и культуры, а также вопросы ЖКХ и строительства.
"Абсолютно все направления городского хозяйства, по которым мы можем работать вместе. Это обмен опытом, тематическими центрами, культурными программами и многое другое. Для нас будет очень почетно, если бы мы начали заниматься совместно с руководством республики Генеральным планом развития Мариуполя. На первом этапе мы бы сделали мастер-план по развитию города, а потом приступили бы к его реализации", - заключил Александр Беглов.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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