https://ria.ru/20220526/mariupol-1790945577.html
ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта
ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта - РИА Новости, 26.05.2022
ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта
Иностранные владельцы не приняли мер по выводу из порта Мариуполя своих судов, ранее заблокированных там Украиной, сообщил в четверг начальник Национального... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:47
2022-05-26T18:47
2022-05-26T19:14
специальная военная операция на украине
мариуполь
в мире
международная морская организация
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Иностранные владельцы не приняли мер по выводу из порта Мариуполя своих судов, ранее заблокированных там Украиной, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов - "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) - из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты", - сказал генерал.Он призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки.Мизинцев напомнил, что в настоящее время устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда. С 8.00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море (протяженность 115 миль, ширина 2 мили, координаты: точка сбора – 46°55" С, 37°29" В; точка расформирования – 45°08"С, 36°31" В).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, международная морская организация, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
18:47 26.05.2022 (обновлено: 19:14 26.05.2022)
ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта
Минобороны: ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Иностранные владельцы не приняли мер по выводу из порта Мариуполя своих судов, ранее заблокированных там Украиной, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов - "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) - из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты", - сказал генерал.
Он призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки.
Мизинцев напомнил, что в настоящее время устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда. С 8.00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море (протяженность 115 миль, ширина 2 мили, координаты: точка сбора – 46°55" С, 37°29" В; точка расформирования – 45°08"С, 36°31" В).
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города
1 из 13
Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.
2 из 13
Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.
3 из 13
Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.
4 из 13
При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.
5 из 13
Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.
6 из 13
Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.
7 из 13
Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.
8 из 13
Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.
9 из 13
Боеприпасы, найденные в Мариуполе.
10 из 13
Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.
11 из 13
Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.
12 из 13
"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.
13 из 13
Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.
1 из 13
Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.
2 из 13
Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.
3 из 13
Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.
4 из 13
При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.
5 из 13
Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.
6 из 13
Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.
7 из 13
Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.
8 из 13
Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.
9 из 13
Боеприпасы, найденные в Мариуполе.
10 из 13
Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.
11 из 13
Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.
12 из 13
"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.
13 из 13
Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.