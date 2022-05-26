https://ria.ru/20220526/mariupol-1790945577.html

ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта

ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта - РИА Новости, 26.05.2022

ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта

Иностранные владельцы не приняли мер по выводу из порта Мариуполя своих судов, ранее заблокированных там Украиной, сообщил в четверг начальник Национального... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:47

2022-05-26T18:47

2022-05-26T19:14

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

международная морская организация

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россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Иностранные владельцы не приняли мер по выводу из порта Мариуполя своих судов, ранее заблокированных там Украиной, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов - "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) - из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты", - сказал генерал.Он призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки.Мизинцев напомнил, что в настоящее время устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда. С 8.00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море (протяженность 115 миль, ширина 2 мили, координаты: точка сбора – 46°55" С, 37°29" В; точка расформирования – 45°08"С, 36°31" В).

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, международная морская организация, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр