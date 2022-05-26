https://ria.ru/20220526/mariupol-1790929590.html

Пушилин анонсировал начало работы Мариупольского порта

Пушилин анонсировал начало работы Мариупольского порта - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин анонсировал начало работы Мариупольского порта

Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:02

2022-05-26T18:02

2022-05-26T18:13

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра", - сказал он в ходе онлайн-заседания форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790512733.html

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Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр