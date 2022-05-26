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Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии
Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии - РИА Новости, 26.05.2022
Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии
Кандидатуру Леонида Слуцкого включат в список претендентов на пост председателя Либерально-демократической партии России, сообщил в Telegram член Высшего совета РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:58
2022-05-26T12:58
2022-05-26T13:26
политика
леонид слуцкий (тренер)
лдпр
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Кандидатуру Леонида Слуцкого включат в список претендентов на пост председателя Либерально-демократической партии России, сообщил в Telegram член Высшего совета и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.На минувшей неделе Слуцкого большинством голосов избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр
12:58 26.05.2022 (обновлено: 13:26 26.05.2022)
Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии
Нилов: высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии