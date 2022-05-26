https://ria.ru/20220526/ldpr-1790825319.html

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии - РИА Новости, 26.05.2022

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии

Кандидатуру Леонида Слуцкого включат в список претендентов на пост председателя Либерально-демократической партии России, сообщил в Telegram член Высшего совета РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:58

2022-05-26T12:58

2022-05-26T13:26

политика

леонид слуцкий (тренер)

лдпр

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Кандидатуру Леонида Слуцкого включат в список претендентов на пост председателя Либерально-демократической партии России, сообщил в Telegram член Высшего совета и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.На минувшей неделе Слуцкого большинством голосов избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.

https://ria.ru/20220518/slutskiy-1789172262.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр