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Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии - РИА Новости, 26.05.2022
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Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии
Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии - РИА Новости, 26.05.2022
Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии
Кандидатуру Леонида Слуцкого включат в список претендентов на пост председателя Либерально-демократической партии России, сообщил в Telegram член Высшего совета РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:58
2022-05-26T13:26
политика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Кандидатуру Леонида Слуцкого включат в список претендентов на пост председателя Либерально-демократической партии России, сообщил в Telegram член Высшего совета и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.На минувшей неделе Слуцкого большинством голосов избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.
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политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр
12:58 26.05.2022 (обновлено: 13:26 26.05.2022)
 
Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии

Нилов: высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост кандидата главы партии

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Кандидатуру Леонида Слуцкого включат в список претендентов на пост председателя Либерально-демократической партии России, сообщил в Telegram член Высшего совета и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

"Высший Совет только что принял решение рекомендовать делегатам cъезда 27 мая включить в бюллетень для голосования кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР", — написал политик.

На минувшей неделе Слуцкого большинством голосов избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.
арственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 10:52
Биография Леонида Слуцкого
 
ПолитикаЛеонид Слуцкий (Тренер)ЛДПР
 
 
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