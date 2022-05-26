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Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса - РИА Новости, 26.05.2022
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Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса
Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса - РИА Новости, 26.05.2022
Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса
Российская сторона получила обращение Шри-Ланки за помощью по преодолению энергического кризиса, вопросы ее оказания находятся в стадии рассмотрения, сообщили... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:18
2022-05-26T13:18
в мире
шри-ланка
россия
москва
воз
мвф
ранил викрамасингхе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона получила обращение Шри-Ланки за помощью по преодолению энергического кризиса, вопросы ее оказания находятся в стадии рассмотрения, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее поступали сообщения, что ланкийская сторона надеется на помощь Москвы в преодолении энергетического кризиса.Комментируя РИА Новости обращения, в МИД РФ указали, что "можем подтвердить, что такие обращения действительно поступили в адрес правительства Российской Федерации и посольства России в Шри-Ланке".Отвечая на вопрос, каким образом будет оказана помощь Коломбо, в российском МИД заметили, что "эти вопросы находятся в стадии рассмотрения, говорить об итогах которого сейчас преждевременно".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставит Шри-Ланке кредит в 2 миллиона долларов, сообщил премьер Ранил Викрамасингхе, рассказывая о принятых мерах по преодолению кризиса.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220519/benzin-1789529292.html
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шри-ланка
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в мире, шри-ланка, россия, москва, воз, мвф, ранил викрамасингхе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:18 26.05.2022
 
Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса

МИД: Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергетического кризиса

© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо
Военные на улице Коломбо - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Военные на улице Коломбо. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона получила обращение Шри-Ланки за помощью по преодолению энергического кризиса, вопросы ее оказания находятся в стадии рассмотрения, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее поступали сообщения, что ланкийская сторона надеется на помощь Москвы в преодолении энергетического кризиса.
В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 16:58
В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливоТопливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.
Комментируя РИА Новости обращения, в МИД РФ указали, что "можем подтвердить, что такие обращения действительно поступили в адрес правительства Российской Федерации и посольства России в Шри-Ланке".
Отвечая на вопрос, каким образом будет оказана помощь Коломбо, в российском МИД заметили, что "эти вопросы находятся в стадии рассмотрения, говорить об итогах которого сейчас преждевременно".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставит Шри-Ланке кредит в 2 миллиона долларов, сообщил премьер Ранил Викрамасингхе, рассказывая о принятых мерах по преодолению кризиса.
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Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
 
В миреШри-ЛанкаРоссияМоскваВОЗМВФРанил ВикрамасингхеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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