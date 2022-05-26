Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса
МИД: Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергетического кризиса
© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Военные на улице Коломбо. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона получила обращение Шри-Ланки за помощью по преодолению энергического кризиса, вопросы ее оказания находятся в стадии рассмотрения, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее поступали сообщения, что ланкийская сторона надеется на помощь Москвы в преодолении энергетического кризиса.
19 мая, 16:58В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливоТопливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.
Комментируя РИА Новости обращения, в МИД РФ указали, что "можем подтвердить, что такие обращения действительно поступили в адрес правительства Российской Федерации и посольства России в Шри-Ланке".
Отвечая на вопрос, каким образом будет оказана помощь Коломбо, в российском МИД заметили, что "эти вопросы находятся в стадии рассмотрения, говорить об итогах которого сейчас преждевременно".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставит Шри-Ланке кредит в 2 миллиона долларов, сообщил премьер Ранил Викрамасингхе, рассказывая о принятых мерах по преодолению кризиса.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.