https://ria.ru/20220526/krizis-1790831283.html

Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса

Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса - РИА Новости, 26.05.2022

Россия получила обращение Шри-Ланки за помощью в преодолении энергокризиса

Российская сторона получила обращение Шри-Ланки за помощью по преодолению энергического кризиса, вопросы ее оказания находятся в стадии рассмотрения, сообщили... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:18

2022-05-26T13:18

2022-05-26T13:18

в мире

шри-ланка

россия

москва

воз

мвф

ранил викрамасингхе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона получила обращение Шри-Ланки за помощью по преодолению энергического кризиса, вопросы ее оказания находятся в стадии рассмотрения, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее поступали сообщения, что ланкийская сторона надеется на помощь Москвы в преодолении энергетического кризиса.Комментируя РИА Новости обращения, в МИД РФ указали, что "можем подтвердить, что такие обращения действительно поступили в адрес правительства Российской Федерации и посольства России в Шри-Ланке".Отвечая на вопрос, каким образом будет оказана помощь Коломбо, в российском МИД заметили, что "эти вопросы находятся в стадии рассмотрения, говорить об итогах которого сейчас преждевременно".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставит Шри-Ланке кредит в 2 миллиона долларов, сообщил премьер Ранил Викрамасингхе, рассказывая о принятых мерах по преодолению кризиса.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220519/benzin-1789529292.html

https://ria.ru/20220524/shri-lanka-1790360714.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, россия, москва, воз, мвф, ранил викрамасингхе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)