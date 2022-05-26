Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предоставил ГК "Доброфлот" кредит на сумму 3,6 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/kredit-1790837624.html
ВТБ предоставил ГК "Доброфлот" кредит на сумму 3,6 млрд рублей
ВТБ предоставил ГК "Доброфлот" кредит на сумму 3,6 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2022
ВТБ предоставил ГК "Доброфлот" кредит на сумму 3,6 млрд рублей
ВТБ в рамках программы льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России предоставил АО "Южморрыбфлот" (входит в ГК... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:36
2022-05-26T13:36
втб
новости компаний - экономика
россия
дальний восток
александр ефремов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ab0bb2cf33ead45dca3d0b6e9193c557.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ВТБ в рамках программы льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России предоставил АО "Южморрыбфлот" (входит в ГК "Доброфлот") кредит в размере 3,6 миллиардов рублей сроком на один год, сообщает пресс-служба ВТБ.ГК "Доброфлот" – ведущий российский производитель рыбных консервов и пресервов, поставляет продукцию во все регионы России и за рубеж. Ежегодно выпускает более 170 миллионов банок продукции 30 наименований. Завод входящего в группу АО "Южморрыбфлот" − крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие береговой переработки полного технологического цикла. Мощности завода позволяют производить более 100 миллионов банок рыбных консервов в год.По словам управляющего ГК "Доброфлот" Александра Ефремова, возможность получить средства господдержки крайне важна для региональных предприятий."Это помогает компенсировать рост стоимости кредитования для активно развивающихся предприятий и сохранить непрерывность производственного процесса, рабочие места и социальную стабильность в субъектах РФ", – сказал Ефремов, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.Пресс-служба банка отмечает, что "Доброфлот" при поддержке ВТБ также активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей. Ранее ВТБ предоставил компании для реализации инвестиционных проектов финансирование на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей. При поддержке банка в г. Большой Камень Приморского края был построен рыбоперерабатывающий завод мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки, на территории дополнительно обустроен логистический узел. В настоящее время предприятие завершает строительство холодильника объемом хранения 15 тысяч тонн, общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год.Пресс–служба напоминает, что льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза России составляет 10% годовых. Системообразующие предприятия, а также их дочерние общества — сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора о предоставлении финансирования.
https://ria.ru/20220516/obsluzhivanie-1788808893.html
https://ria.ru/20220525/prilozhenie-1790691656.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e2e53b80157ff5890514a7b23cb68179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, новости компаний - экономика, россия, дальний восток, александр ефремов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
13:36 26.05.2022
 

ВТБ предоставил ГК "Доброфлот" кредит на сумму 3,6 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ВТБ в рамках программы льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России предоставил АО "Южморрыбфлот" (входит в ГК "Доброфлот") кредит в размере 3,6 миллиардов рублей сроком на один год, сообщает пресс-служба ВТБ.
ГК "Доброфлот" – ведущий российский производитель рыбных консервов и пресервов, поставляет продукцию во все регионы России и за рубеж. Ежегодно выпускает более 170 миллионов банок продукции 30 наименований. Завод входящего в группу АО "Южморрыбфлот" − крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие береговой переработки полного технологического цикла. Мощности завода позволяют производить более 100 миллионов банок рыбных консервов в год.
"ВТБ в новых условиях сохраняет в качестве приоритетной задачи поддержку клиентов и социально-экономическое развитие регионов. Мы понимаем всю важность рыбной отрасли для Дальнего Востока, поэтому совместно с Минсельхозом находим решения для дополнительной поддержки работающих в ней компаний. Рассчитываем, что льготное финансирование поможет им перестроить работу в текущей ситуации и завершить инвестпроекты", − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
По словам управляющего ГК "Доброфлот" Александра Ефремова, возможность получить средства господдержки крайне важна для региональных предприятий.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 14:44
ВТБ улучшает условия обслуживания кредитной "Карты возможностей"
"Это помогает компенсировать рост стоимости кредитования для активно развивающихся предприятий и сохранить непрерывность производственного процесса, рабочие места и социальную стабильность в субъектах РФ", – сказал Ефремов, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.
Пресс-служба банка отмечает, что "Доброфлот" при поддержке ВТБ также активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей. Ранее ВТБ предоставил компании для реализации инвестиционных проектов финансирование на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей. При поддержке банка в г. Большой Камень Приморского края был построен рыбоперерабатывающий завод мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки, на территории дополнительно обустроен логистический узел. В настоящее время предприятие завершает строительство холодильника объемом хранения 15 тысяч тонн, общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год.
Пресс–служба напоминает, что льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза России составляет 10% годовых. Системообразующие предприятия, а также их дочерние общества — сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора о предоставлении финансирования.
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:51
Приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в RuStore
 
ВТБНовости компаний - ЭкономикаРоссияДальний ВостокАлександр ЕфремовМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала