ВТБ предоставил ГК "Доброфлот" кредит на сумму 3,6 млрд рублей
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ВТБ в рамках программы льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России предоставил АО "Южморрыбфлот" (входит в ГК "Доброфлот") кредит в размере 3,6 миллиардов рублей сроком на один год, сообщает пресс-служба ВТБ.
ГК "Доброфлот" – ведущий российский производитель рыбных консервов и пресервов, поставляет продукцию во все регионы России и за рубеж. Ежегодно выпускает более 170 миллионов банок продукции 30 наименований. Завод входящего в группу АО "Южморрыбфлот" − крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие береговой переработки полного технологического цикла. Мощности завода позволяют производить более 100 миллионов банок рыбных консервов в год.
"ВТБ в новых условиях сохраняет в качестве приоритетной задачи поддержку клиентов и социально-экономическое развитие регионов. Мы понимаем всю важность рыбной отрасли для Дальнего Востока, поэтому совместно с Минсельхозом находим решения для дополнительной поддержки работающих в ней компаний. Рассчитываем, что льготное финансирование поможет им перестроить работу в текущей ситуации и завершить инвестпроекты", − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
По словам управляющего ГК "Доброфлот" Александра Ефремова, возможность получить средства господдержки крайне важна для региональных предприятий.
"Это помогает компенсировать рост стоимости кредитования для активно развивающихся предприятий и сохранить непрерывность производственного процесса, рабочие места и социальную стабильность в субъектах РФ", – сказал Ефремов, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.
Пресс-служба банка отмечает, что "Доброфлот" при поддержке ВТБ также активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей. Ранее ВТБ предоставил компании для реализации инвестиционных проектов финансирование на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей. При поддержке банка в г. Большой Камень Приморского края был построен рыбоперерабатывающий завод мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки, на территории дополнительно обустроен логистический узел. В настоящее время предприятие завершает строительство холодильника объемом хранения 15 тысяч тонн, общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год.
Пресс–служба напоминает, что льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза России составляет 10% годовых. Системообразующие предприятия, а также их дочерние общества — сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора о предоставлении финансирования.