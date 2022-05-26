Рейтинг@Mail.ru
"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220526/krasavia-1790851443.html
"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией
"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией - РИА Новости, 26.05.2022
"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией
Первый прямой рейс авиакомпании "КрасАвиа" прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ из столицы Тувы Кызыла, сообщила пресс-служба министерства по развитию транспорта,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:20
2022-05-26T14:20
туризм
здоровье - общество
улан-удэ
кызыл
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99300/72/993007240_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_daa06639ef45c8d893f03bf55b5ef87b.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Первый прямой рейс авиакомпании "КрасАвиа" прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ из столицы Тувы Кызыла, сообщила пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии."Сегодня, 26 мая, в Улан-Удэ встретили первый прямой рейс из Кызыла. Самолет прибыл в Бурятию со стопроцентной загрузкой, впрочем, по обратному маршруту билеты также полностью раскупили", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что благодаря участию в программе ре, а также поддержке правительств Бурятии и Тувы жители обеих республик могут купить билеты на этот маршрут со скидкой. Билет в одну сторону обойдется в 6 тысяч 445 рублей, а для молодежи до 22 лет включительно действуют дополнительные скидки - для них стоимость билета составит всего 2,5 тысячи рублей."На 50% этот авиарейс субсидируется из федерального бюджета, оставшаяся часть 50/50 субсидируется из бюджета республики Тывы и бюджета республики Бурятия. С нашей стороны выделяется порядка 2,9 миллиона рублей, чтобы стоимость тарифа для наших жителей стала более доступной", - приводит пресс-служба слова министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге.Прямые рейсы Улан-Удэ-Кызыл выполняются еженедельно по четвергам на современных самолетах ATR 42-500. Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года, в соответствии с условиями федеральной программы.
https://ria.ru/20220526/reysy-1790813495.html
https://ria.ru/20220517/subsidirovanie-1789043008.html
улан-удэ
кызыл
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99300/72/993007240_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_a0fe2143a1c63777315da8e3775556cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, улан-удэ, кызыл, россия, новости - туризм
14:20 26.05.2022
 
"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией

Авиакомпания "КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией

© РИА Новости / Павел КомаровСамолет "Красавиа"
Самолет Красавиа - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Самолет "Красавиа". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Первый прямой рейс авиакомпании "КрасАвиа" прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ из столицы Тувы Кызыла, сообщила пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
"Сегодня, 26 мая, в Улан-Удэ встретили первый прямой рейс из Кызыла. Самолет прибыл в Бурятию со стопроцентной загрузкой, впрочем, по обратному маршруту билеты также полностью раскупили", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
12:24Туризм
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
В пресс-службе отмечают, что благодаря участию в программе ре, а также поддержке правительств Бурятии и Тувы жители обеих республик могут купить билеты на этот маршрут со скидкой. Билет в одну сторону обойдется в 6 тысяч 445 рублей, а для молодежи до 22 лет включительно действуют дополнительные скидки - для них стоимость билета составит всего 2,5 тысячи рублей.
"На 50% этот авиарейс субсидируется из федерального бюджета, оставшаяся часть 50/50 субсидируется из бюджета республики Тывы и бюджета республики Бурятия. С нашей стороны выделяется порядка 2,9 миллиона рублей, чтобы стоимость тарифа для наших жителей стала более доступной", - приводит пресс-служба слова министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге.
Прямые рейсы Улан-Удэ-Кызыл выполняются еженедельно по четвергам на современных самолетах ATR 42-500. Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года, в соответствии с условиями федеральной программы.
Пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 15:07Туризм
В Fun & Sun предложили субсидировать регулярные авиаперевозки по России
 
ТуризмЗдоровье - ОбществоУлан-УдэКызылРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала