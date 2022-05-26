https://ria.ru/20220526/krasavia-1790851443.html

"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией

"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией - РИА Новости, 26.05.2022

"КрасАвиа" запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией

Первый прямой рейс авиакомпании "КрасАвиа" прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ из столицы Тувы Кызыла, сообщила пресс-служба министерства по развитию транспорта,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:20

2022-05-26T14:20

2022-05-26T14:20

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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Первый прямой рейс авиакомпании "КрасАвиа" прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ из столицы Тувы Кызыла, сообщила пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии."Сегодня, 26 мая, в Улан-Удэ встретили первый прямой рейс из Кызыла. Самолет прибыл в Бурятию со стопроцентной загрузкой, впрочем, по обратному маршруту билеты также полностью раскупили", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что благодаря участию в программе ре, а также поддержке правительств Бурятии и Тувы жители обеих республик могут купить билеты на этот маршрут со скидкой. Билет в одну сторону обойдется в 6 тысяч 445 рублей, а для молодежи до 22 лет включительно действуют дополнительные скидки - для них стоимость билета составит всего 2,5 тысячи рублей."На 50% этот авиарейс субсидируется из федерального бюджета, оставшаяся часть 50/50 субсидируется из бюджета республики Тывы и бюджета республики Бурятия. С нашей стороны выделяется порядка 2,9 миллиона рублей, чтобы стоимость тарифа для наших жителей стала более доступной", - приводит пресс-служба слова министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге.Прямые рейсы Улан-Удэ-Кызыл выполняются еженедельно по четвергам на современных самолетах ATR 42-500. Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года, в соответствии с условиями федеральной программы.

https://ria.ru/20220526/reysy-1790813495.html

https://ria.ru/20220517/subsidirovanie-1789043008.html

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здоровье - общество, улан-удэ, кызыл, россия, новости - туризм