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Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220526/kirkorov-1790782381.html
Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова
Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова - РИА Новости, 26.05.2022
Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова
Наташа Королева приехала в гости к Филиппу Киркорову: певец провел ей экскурсию по дому. Артистку впечатлила огромная гардеробная, где оказались собраны сотни и РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:53
2022-05-26T10:53
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
наташа королева (наталия порывай)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Наташа Королева приехала в гости к Филиппу Киркорову: певец провел ей экскурсию по дому. Артистку впечатлила огромная гардеробная, где оказались собраны сотни и сотни нарядов, пар обуви, аксессуаров и головных уборов.В гардеробной собраны как наряды детей Киркорова, так и его собственная одежда - концертные костюмы и образ на каждый день.Королева показала и другие уголки дома, например, зал со сценой и бассейн.Королева приехала не с пустыми руками: она наконец доставила Киркорову подарок на юбилей. На глазах у Филиппа она распаковала картину Тарзана, который изобразил певца в образе джинна.Ранее Киркоров заявил, что готов стать консультантом на аналоге конкурса Евровидение.
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знаменитости, филипп киркоров, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес
10:53 26.05.2022
 
Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова

Королева провела экскурсию по дому Киркорова и показала огромную гардеробную

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае
Певец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Наташа Королева приехала в гости к Филиппу Киркорову: певец провел ей экскурсию по дому. Артистку впечатлила огромная гардеробная, где оказались собраны сотни и сотни нарядов, пар обуви, аксессуаров и головных уборов.

"У Тарзана какой, кстати, размер ноги? 43? Он может прийти и выбрать себе любую пару обуви", – сказал Филипп.

Обувь в гардеробной у Филиппа Киркорова
Обувь в гардеробной у Филиппа Киркорова
Обувь в гардеробной у Филиппа Киркорова
В гардеробной собраны как наряды детей Киркорова, так и его собственная одежда - концертные костюмы и образ на каждый день.
Одежда в гардеробной у Филиппа Киркорова
Одежда в гардеробной у Филиппа Киркорова
Одежда в гардеробной у Филиппа Киркорова
Королева показала и другие уголки дома, например, зал со сценой и бассейн.

"Как красиво! Я в восторге — тут на каждом окошке получается что-то нарисовано", – не могла сдержать эмоций певица.

Бассейн в доме у Филиппа Киркорова
Бассейн в доме у Филиппа Киркорова
Бассейн в доме у Филиппа Киркорова
Королева приехала не с пустыми руками: она наконец доставила Киркорову подарок на юбилей. На глазах у Филиппа она распаковала картину Тарзана, который изобразил певца в образе джинна.

"Ты посмотри, Тарзан тебя увидел вот таким волшебником, джинном, а я знаю, что ты мечтал сделать мюзикл "Аладдин", – воскликнула Королева.

Картина Филиппа Киркорова
Картина Филиппа Киркорова
Картина Филиппа Киркорова
Ранее Киркоров заявил, что готов стать консультантом на аналоге конкурса Евровидение.
Телеведущая Ксения Собчак перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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ШоубизЗнаменитостиФилипп КиркоровНаташа Королева (Наталия Порывай)Шоу-бизнес
 
 
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