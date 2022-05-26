Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова
Королева провела экскурсию по дому Киркорова и показала огромную гардеробную
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Наташа Королева приехала в гости к Филиппу Киркорову: певец провел ей экскурсию по дому. Артистку впечатлила огромная гардеробная, где оказались собраны сотни и сотни нарядов, пар обуви, аксессуаров и головных уборов.
"У Тарзана какой, кстати, размер ноги? 43? Он может прийти и выбрать себе любую пару обуви", – сказал Филипп.
Обувь в гардеробной у Филиппа Киркорова
Обувь в гардеробной у Филиппа Киркорова
В гардеробной собраны как наряды детей Киркорова, так и его собственная одежда - концертные костюмы и образ на каждый день.
Одежда в гардеробной у Филиппа Киркорова
Одежда в гардеробной у Филиппа Киркорова
Королева показала и другие уголки дома, например, зал со сценой и бассейн.
"Как красиво! Я в восторге — тут на каждом окошке получается что-то нарисовано", – не могла сдержать эмоций певица.
Бассейн в доме у Филиппа Киркорова
Бассейн в доме у Филиппа Киркорова
Королева приехала не с пустыми руками: она наконец доставила Киркорову подарок на юбилей. На глазах у Филиппа она распаковала картину Тарзана, который изобразил певца в образе джинна.
"Ты посмотри, Тарзан тебя увидел вот таким волшебником, джинном, а я знаю, что ты мечтал сделать мюзикл "Аладдин", – воскликнула Королева.
Картина Филиппа Киркорова
Картина Филиппа Киркорова
Ранее Киркоров заявил, что готов стать консультантом на аналоге конкурса Евровидение.
12 мая, 11:56ШоубизСобчак похвалилась своим загородным домом