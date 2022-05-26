https://ria.ru/20220526/kirkorov-1790782381.html

Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова

Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова - РИА Новости, 26.05.2022

Сотни и сотни нарядов: Королева показала огромную гардеробную Киркорова

Наташа Королева приехала в гости к Филиппу Киркорову: певец провел ей экскурсию по дому. Артистку впечатлила огромная гардеробная, где оказались собраны сотни и РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:53

2022-05-26T10:53

2022-05-26T10:53

шоубиз

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филипп киркоров

наташа королева (наталия порывай)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Наташа Королева приехала в гости к Филиппу Киркорову: певец провел ей экскурсию по дому. Артистку впечатлила огромная гардеробная, где оказались собраны сотни и сотни нарядов, пар обуви, аксессуаров и головных уборов.В гардеробной собраны как наряды детей Киркорова, так и его собственная одежда - концертные костюмы и образ на каждый день.Королева показала и другие уголки дома, например, зал со сценой и бассейн.Королева приехала не с пустыми руками: она наконец доставила Киркорову подарок на юбилей. На глазах у Филиппа она распаковала картину Тарзана, который изобразил певца в образе джинна.Ранее Киркоров заявил, что готов стать консультантом на аналоге конкурса Евровидение.

https://ria.ru/20220512/sobchak-1788078676.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес