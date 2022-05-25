"Пойду консультантом": Киркоров высказался об аналоге Евровидения

"Посмотрите, что произошло в прошлом году (на Евровидении – прим. ред.): первое место заняла песня на итальянском, второе — на французском, третье — на испанском или тоже на французском, четвертое — на хорватском, пятое — на украинском. И ни одна песня на английском не прозвучала. Поэтому я за то, чтобы песни звучали в исполнении артистов на языке своей страны, иначе мы превратимся в идеи "Новой волны", которые уже имеют свой статус", – заключил артист.