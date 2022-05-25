"Пойду консультантом": Киркоров высказался об аналоге Евровидения
Киркоров заявил о готовности стать консультантом аналога Евровидения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал идею о создании аналога музыкального конкурса Евровидение. Ранее Николай Басков выступил с подобным предложением.
"Я, например, не знаю, как можно сделать Евровидение в России. Но если он меня пригласит консультантом, то я с удовольствием пойду", — заявил Киркоров.
В интервью "Пятому каналу" он добавил, что давно высказывал идею создания своего конкурса, так что Басков позаимствовал его задумку. Киркоров также высказал предположение, что каждому участнику стоит выступать с композицией на родном языке, а не на английском.
"Посмотрите, что произошло в прошлом году (на Евровидении – прим. ред.): первое место заняла песня на итальянском, второе — на французском, третье — на испанском или тоже на французском, четвертое — на хорватском, пятое — на украинском. И ни одна песня на английском не прозвучала. Поэтому я за то, чтобы песни звучали в исполнении артистов на языке своей страны, иначе мы превратимся в идеи "Новой волны", которые уже имеют свой статус", – заключил артист.
Киркоров – единственный певец, который посетил в этом году Евровидение в качестве зрителя. За эту поездку его раскритиковали в социальных сетях.