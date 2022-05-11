https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html
Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение
Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение - РИА Новости, 11.05.2022
Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение
Филиппа Киркорова раскритиковали в социальных сетях за поездку на Евровидение. Конкурс стартовал на днях в Турине. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:27
2022-05-11T11:27
2022-05-11T11:54
шоубиз
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филипп киркоров
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Филиппа Киркорова раскритиковали в социальных сетях за поездку на Евровидение. Конкурс стартовал на днях в Турине.В мероприятии принимают участие представители 40 стран – Россия в этом году не представлена в программе.Филипп в Сети выложил фотографию, на которой позирует на фоне огромной надписи "Евровидение" и с шарфом с логотипом конкурса в руках. Он отметил, что прилетел "по специальному приглашению за заслуги перед Евровидением".Пользователи остались недовольны его поездкой.Другие пользователи заступились за артиста.Певец сам принимал участие в конкурсе в 1995 году – он занял 17 место. В интервью РИА Новости Киркоров признавался, что после этого пообещал себе, что вернется на Евровидение и одержит победу – неважно, как композитор, режиссер или постановщик.Финал Евровидения в этом году пройдет в субботу, 14 мая. Организаторы "Евровидения" предупредили, что россияне не смогут принять участие в голосовании, поскольку оно "возможно только из стран, которые участвуют в конкурсе".
https://ria.ru/20220510/evrovidenie-1787810958.html
https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, филипп киркоров, евровидение, шоу-бизнес
11:27 11.05.2022 (обновлено: 11:54 11.05.2022)
Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение
Филиппа Киркорова раскритиковали в Сети за поездку на Евровидение в Турин
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Филиппа Киркорова раскритиковали в социальных сетях за поездку на Евровидение. Конкурс стартовал на днях в Турине.
В мероприятии принимают участие представители 40 стран – Россия
в этом году не представлена в программе.
Филипп в Сети выложил фотографию, на которой позирует на фоне огромной надписи "Евровидение" и с шарфом с логотипом конкурса в руках. Он отметил, что прилетел "по специальному приглашению за заслуги перед Евровидением".
Пользователи остались недовольны его поездкой.
"Наших не пустили, а вы там что потеряли?", "Без России что там делать?", "Филипп, зачем вам это?", "Кому-то это интересно?", – написали в комментариях.
Другие пользователи заступились за артиста.
"Это его профессия. У него есть друзья по всему миру. Что теперь, совсем не общаться?" – заметили в Сети.
Певец сам принимал участие в конкурсе в 1995 году – он занял 17 место. В интервью РИА Новости Киркоров признавался
, что после этого пообещал себе, что вернется на Евровидение и одержит победу – неважно, как композитор, режиссер или постановщик.
"В этом году должны были поехать от России с одной очаровательной певицей, но вы знаете, как все обернулось с Евровидением. Может, еще не время. Потому что я также сказал, что после победы закончу с конкурсом навсегда. А так — есть мотивация!" – сказал певец.
Финал Евровидения в этом году пройдет в субботу, 14 мая. Организаторы "Евровидения" предупредили, что россияне не смогут принять участие в голосовании, поскольку оно "возможно только из стран, которые участвуют в конкурсе".