https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html

Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение

Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение - РИА Новости, 11.05.2022

Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение

Филиппа Киркорова раскритиковали в социальных сетях за поездку на Евровидение. Конкурс стартовал на днях в Турине. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:27

2022-05-11T11:27

2022-05-11T11:54

шоубиз

знаменитости

филипп киркоров

евровидение

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787865929_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_db5e11486e319e60149c659cc1899648.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Филиппа Киркорова раскритиковали в социальных сетях за поездку на Евровидение. Конкурс стартовал на днях в Турине.В мероприятии принимают участие представители 40 стран – Россия в этом году не представлена в программе.Филипп в Сети выложил фотографию, на которой позирует на фоне огромной надписи "Евровидение" и с шарфом с логотипом конкурса в руках. Он отметил, что прилетел "по специальному приглашению за заслуги перед Евровидением".Пользователи остались недовольны его поездкой.Другие пользователи заступились за артиста.Певец сам принимал участие в конкурсе в 1995 году – он занял 17 место. В интервью РИА Новости Киркоров признавался, что после этого пообещал себе, что вернется на Евровидение и одержит победу – неважно, как композитор, режиссер или постановщик.Финал Евровидения в этом году пройдет в субботу, 14 мая. Организаторы "Евровидения" предупредили, что россияне не смогут принять участие в голосовании, поскольку оно "возможно только из стран, которые участвуют в конкурсе".

https://ria.ru/20220510/evrovidenie-1787810958.html

https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, евровидение, шоу-бизнес