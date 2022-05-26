14:38 26.05.2022 (обновлено: 14:39 26.05.2022)
Астана и Москва решили сложный вопрос в финансовой сфере, заявил Токаев
Токаев сообщил, что Казахстан и Россия на днях решили сложный вопрос в финансовой сфере
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на днях после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным две страны решили сложную проблему, связанную с финансовыми взаимоотношениями на фоне текущей геополитической ситуации.
"Что касается очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями, на эту тему, я не буду скрывать, у нас были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на днях. Мы пришли к необходимым соглашениям. Со стороны правительства Казахстана были приняты меры. Полагаю, что сейчас этой проблемы не существует", - сказал он в ходе Евразийского экономического форума в четверг в Бишкеке.
Президент Казахстана добавил, что не будет "вдаваться в подробности, что это за проблема". "Она связана с нынешней уникальной геополитической ситуацией. Тем не менее, хотел бы зафиксировать ваше внимание на том, что именно в этой ситуации такие близкие друг другу государства, как Россия и Казахстан, могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь", - заключил Токаев.