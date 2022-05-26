https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790856014.html

Астана и Москва решили сложный вопрос в финансовой сфере, заявил Токаев

Астана и Москва решили сложный вопрос в финансовой сфере, заявил Токаев - РИА Новости, 26.05.2022

Астана и Москва решили сложный вопрос в финансовой сфере, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на днях после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным две страны решили сложную проблему,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:38

2022-05-26T14:38

2022-05-26T14:39

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АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на днях после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным две страны решили сложную проблему, связанную с финансовыми взаимоотношениями на фоне текущей геополитической ситуации."Что касается очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями, на эту тему, я не буду скрывать, у нас были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на днях. Мы пришли к необходимым соглашениям. Со стороны правительства Казахстана были приняты меры. Полагаю, что сейчас этой проблемы не существует", - сказал он в ходе Евразийского экономического форума в четверг в Бишкеке.Президент Казахстана добавил, что не будет "вдаваться в подробности, что это за проблема". "Она связана с нынешней уникальной геополитической ситуацией. Тем не менее, хотел бы зафиксировать ваше внимание на том, что именно в этой ситуации такие близкие друг другу государства, как Россия и Казахстан, могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь", - заключил Токаев.

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в мире, казахстан, бишкек, россия, экономика