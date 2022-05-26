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Эксперт прокомментировал отключение серверов Google в России - РИА Новости, 26.05.2022
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Эксперт прокомментировал отключение серверов Google в России
Эксперт прокомментировал отключение серверов Google в России - РИА Новости, 26.05.2022
Эксперт прокомментировал отключение серверов Google в России
Отключение в РФ серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки контента, приведет к ухудшению качества предоставляемых компанией... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:39
2022-05-26T12:39
технологии
россия
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отключение в РФ серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки контента, приведет к ухудшению качества предоставляемых компанией Google услуг, однако не приведет к приостановке работы YouTube в России, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Ранее в среду в СМИ появилось сообщение, что Google расторгает контракты на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки контента в приложениях компании, в том числе на платформе YouTube. Об отключении Google Global Cache сообщил также глава юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале. По его информации, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь"."Нагрузка на российских провайдеров, в частности магистральных, вырастет, потому что кеширующие сервера позволяли сократить "плечо" передаваемых данных. Если раньше, смотря YouTube, вы подключались к ближнему серверу, который мог находиться в Новосибирске, Москве, Петербурге, то сейчас вам придется подключаться к зарубежному, скорее всего европейскому, серверу. Да, это будет означать ухудшение для потребителей качества услуги, в частности, более медленную загрузку контента", - разъяснил Муртазин.По его мнению, Google постепенно будет сворачивать активы, находящиеся на территории РФ, особенно это касается финансовых аспектов."Размещение серверов Google на территории России требует их оплаты. Учитывая, что сегодня плата из-за рубежа затруднена, компания старается избежать всех финансовых вопросов. Бесплатные сервисы останутся, никто не отключает YouTube и прочие платформы: они будут работать в рамках бесплатных возможностей, которые предусмотрела для них компания", - добавил эксперт.Российская дочерняя компания Google 18 мая инициировала процедуру банкротства в связи с неисполнением денежных обязательств. Согласно искам, поступившим от Роскомнадзора, компания должна была выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей. Google не выполнил предъявленное требование, в связи с чем в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.
https://ria.ru/20220526/youtube-1790813225.html
https://ria.ru/20220518/google-1789249389.html
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технологии, россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:39 26.05.2022
 
Эксперт прокомментировал отключение серверов Google в России

Аналитик Муртазин: отключение серверов ухудшит качество услуг, но YouTube будет работать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отключение в РФ серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки контента, приведет к ухудшению качества предоставляемых компанией Google услуг, однако не приведет к приостановке работы YouTube в России, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее в среду в СМИ появилось сообщение, что Google расторгает контракты на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки контента в приложениях компании, в том числе на платформе YouTube. Об отключении Google Global Cache сообщил также глава юридической компании "Ордерком" Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале. По его информации, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь".
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Захарова предположила, почему YouTube не ушел из России
"Нагрузка на российских провайдеров, в частности магистральных, вырастет, потому что кеширующие сервера позволяли сократить "плечо" передаваемых данных. Если раньше, смотря YouTube, вы подключались к ближнему серверу, который мог находиться в Новосибирске, Москве, Петербурге, то сейчас вам придется подключаться к зарубежному, скорее всего европейскому, серверу. Да, это будет означать ухудшение для потребителей качества услуги, в частности, более медленную загрузку контента", - разъяснил Муртазин.
По его мнению, Google постепенно будет сворачивать активы, находящиеся на территории РФ, особенно это касается финансовых аспектов.
"Размещение серверов Google на территории России требует их оплаты. Учитывая, что сегодня плата из-за рубежа затруднена, компания старается избежать всех финансовых вопросов. Бесплатные сервисы останутся, никто не отключает YouTube и прочие платформы: они будут работать в рамках бесплатных возможностей, которые предусмотрела для них компания", - добавил эксперт.
Российская дочерняя компания Google 18 мая инициировала процедуру банкротства в связи с неисполнением денежных обязательств. Согласно искам, поступившим от Роскомнадзора, компания должна была выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей. Google не выполнил предъявленное требование, в связи с чем в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.
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ТехнологииРоссияGoogleYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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