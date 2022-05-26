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Российские философы обсудят в Москве важнейшие проблемы современности - РИА Новости, 26.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220526/filosofy-1790487637.html
Российские философы обсудят в Москве важнейшие проблемы современности
Российские философы обсудят в Москве важнейшие проблемы современности - РИА Новости, 26.05.2022
Российские философы обсудят в Москве важнейшие проблемы современности
В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова в четверг начинает работу VIII Российский философский конгресс, сообщили на факультете ВУЗа. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T00:00
2022-05-26T00:00
религия
александр зиновьев
алексей козырев
виктор садовничий
россия
российская академия наук
религиозные праздники
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова в четверг начинает работу VIII Российский философский конгресс, сообщили на факультете ВУЗа. Конгрессы проходят с 1992-го каждые пять лет в различных регионах страны под эгидой Российского философского общества (РФО). В этом году конгресс пройдет с 26 по 28 мая в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения философа Александра Зиновьева. Основная тема восьмого по счету конгресса – "Философия в полицентричном мире"."Сегодня как никогда остро и важно стоят вопросы рефлексии над цивилизационной повесткой, над представлением образа будущего: куда идет мир и куда идем мы. Та повестка глобализации, которая двадцать лет назад казалась как нельзя более актуальной, сегодня сменяется на иную – повестку полицентричного мира", – говорит исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.На конгрессе будут обсуждаться такие проблемы, как культурная идентичность и национальное самосознание в мире, полицентричность сегодняшней России, коммуникативная роль философии в условиях современного общества."Я надеюсь, что дискуссии будут плодотворными для дальнейшего развития философского знания", – добавил Козырев.В мероприятиях примут участие ректор МГУ академик Виктор Садовничий, президент Российского философского общества академик Андрей Смирнов, врио директора Института философии РАН Абдусалам Гусейнов, представители философского сообщества России.
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александр зиновьев, алексей козырев, виктор садовничий, россия, российская академия наук, религиозные праздники
00:00 26.05.2022
 

Российские философы обсудят в Москве важнейшие проблемы современности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова в четверг начинает работу VIII Российский философский конгресс, сообщили на факультете ВУЗа.
Конгрессы проходят с 1992-го каждые пять лет в различных регионах страны под эгидой Российского философского общества (РФО). В этом году конгресс пройдет с 26 по 28 мая в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения философа Александра Зиновьева. Основная тема восьмого по счету конгресса – "Философия в полицентричном мире".
"Сегодня как никогда остро и важно стоят вопросы рефлексии над цивилизационной повесткой, над представлением образа будущего: куда идет мир и куда идем мы. Та повестка глобализации, которая двадцать лет назад казалась как нельзя более актуальной, сегодня сменяется на иную – повестку полицентричного мира", – говорит исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
На конгрессе будут обсуждаться такие проблемы, как культурная идентичность и национальное самосознание в мире, полицентричность сегодняшней России, коммуникативная роль философии в условиях современного общества.
"Я надеюсь, что дискуссии будут плодотворными для дальнейшего развития философского знания", – добавил Козырев.
В мероприятиях примут участие ректор МГУ академик Виктор Садовничий, президент Российского философского общества академик Андрей Смирнов, врио директора Института философии РАН Абдусалам Гусейнов, представители философского сообщества России.
Алексей Козырев - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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РелигияАлександр ЗиновьевАлексей КозыревВиктор СадовничийРоссияРоссийская академия наукРелигиозные праздники
 
 
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