https://ria.ru/20220526/evropa-1790903051.html

В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО

В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО - РИА Новости, 26.05.2022

В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО

Расширение Североатлантического альянса в Северной Европе станет частью стратегии США по "подчинению ЕС", однако НАТО еще не понимает, к каким опасным... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:56

2022-05-26T16:56

2022-05-26T18:21

в мире

швеция

финляндия

нато

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Расширение Североатлантического альянса в Северной Европе станет частью стратегии США по "подчинению ЕС", однако НАТО еще не понимает, к каким опасным последствиям приведет этот шаг, написал сотрудник Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая на официальном китайском военном портале."На фоне нынешней международной напряженности присоединение Швеции и Финляндии только ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, что грозит европейским странам серьезными геополитическими потрясениями", — говорится в материале.Автор публикации отметил, что, пока Хельсинки и Стокгольм следовали политике неприсоединения, им удавалось поддерживать европейскую безопасность и стабильность. "После же вступления новых членов хрупкий баланс рухнет", — добавил он.Также, по мнению китайского эксперта, членство в альянсе станет ошибкой и для самих претендентов, так как обе страны станут "чистыми донорами", заключил специалист.В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790442306.html

https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

швеция

финляндия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, швеция, финляндия, нато, европа