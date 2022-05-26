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В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
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В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО
В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО
Расширение Североатлантического альянса в Северной Европе станет частью стратегии США по "подчинению ЕС", однако НАТО еще не понимает, к каким опасным... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:56
2022-05-26T18:21
в мире
швеция
финляндия
нато
европа
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Расширение Североатлантического альянса в Северной Европе станет частью стратегии США по "подчинению ЕС", однако НАТО еще не понимает, к каким опасным последствиям приведет этот шаг, написал сотрудник Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая на официальном китайском военном портале."На фоне нынешней международной напряженности присоединение Швеции и Финляндии только ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, что грозит европейским странам серьезными геополитическими потрясениями", — говорится в материале.Автор публикации отметил, что, пока Хельсинки и Стокгольм следовали политике неприсоединения, им удавалось поддерживать европейскую безопасность и стабильность. "После же вступления новых членов хрупкий баланс рухнет", — добавил он.Также, по мнению китайского эксперта, членство в альянсе станет ошибкой и для самих претендентов, так как обе страны станут "чистыми донорами", заключил специалист.В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790442306.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, европа
16:56 26.05.2022 (обновлено: 18:21 26.05.2022)
 
В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО

China Military: лишение Швеции и Финляндии нейтрального статуса нарушит баланс в Европе

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Расширение Североатлантического альянса в Северной Европе станет частью стратегии США по "подчинению ЕС", однако НАТО еще не понимает, к каким опасным последствиям приведет этот шаг, написал сотрудник Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая на официальном китайском военном портале.
"На фоне нынешней международной напряженности присоединение Швеции и Финляндии только ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, что грозит европейским странам серьезными геополитическими потрясениями", — говорится в материале.
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Автор публикации отметил, что, пока Хельсинки и Стокгольм следовали политике неприсоединения, им удавалось поддерживать европейскую безопасность и стабильность.
"После же вступления новых членов хрупкий баланс рухнет", — добавил он.
Также, по мнению китайского эксперта, членство в альянсе станет ошибкой и для самих претендентов, так как обе страны станут "чистыми донорами", заключил специалист.
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В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.
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