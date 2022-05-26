16:56 26.05.2022 (обновлено: 18:21 26.05.2022)
В Китае нашли уязвимость в новой антироссийской стратегии НАТО
China Military: лишение Швеции и Финляндии нейтрального статуса нарушит баланс в Европе
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Расширение Североатлантического альянса в Северной Европе станет частью стратегии США по "подчинению ЕС", однако НАТО еще не понимает, к каким опасным последствиям приведет этот шаг, написал сотрудник Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая на официальном китайском военном портале.
"После же вступления новых членов хрупкий баланс рухнет", — добавил он.
Также, по мнению китайского эксперта, членство в альянсе станет ошибкой и для самих претендентов, так как обе страны станут "чистыми донорами", заключил специалист.
В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.
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