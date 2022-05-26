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В Ереване протестующие прорвали оцепление у здания правительства - РИА Новости, 26.05.2022
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В Ереване протестующие прорвали оцепление у здания правительства
В Ереване протестующие прорвали оцепление у здания правительства - РИА Новости, 26.05.2022
В Ереване протестующие прорвали оцепление у здания правительства
В Ереване оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прорвала оцепление полиции и подошла к зданию правительства, где запланирована встреча РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:01
2022-05-26T17:59
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. В Ереване оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прорвала оцепление полиции и подошла к зданию правительства, где запланирована встреча главы кабмина с президентом Черногории Мило Джукановичем, передает корреспондент РИА Новости."Мы направляемся к зданию правительства, чтобы заявить, что лицо, занимающее кресло премьер-министра, не представляет Армению, у него нет мандата и все договоренности с ним недействительны", — сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.Путь демонстрантам сначала преградил спецназ полиции. Однако протестующим удалось смять кордон.Джуканович прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом в четверг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220525/pashinyan-1790695982.html
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Противники Пашиняна прорвали оцепление и вышли к зданию правительства
В Ерерване оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провала оцепление полиции и подошла к зданию правительства, где запланирована встреча главы кабмина с президентом Черногории Мило Джукановичем, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, ереван
17:01 26.05.2022 (обновлено: 17:59 26.05.2022)
 
В Ереване протестующие прорвали оцепление у здания правительства

В Ереване полиция не смогла помешать протестующим пройти к зданию правительства

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. В Ереване оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прорвала оцепление полиции и подошла к зданию правительства, где запланирована встреча главы кабмина с президентом Черногории Мило Джукановичем, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы направляемся к зданию правительства, чтобы заявить, что лицо, занимающее кресло премьер-министра, не представляет Армению, у него нет мандата и все договоренности с ним недействительны", — сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
Шествие оппозиции в Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя
Путь демонстрантам сначала преградил спецназ полиции. Однако протестующим удалось смять кордон.
Джуканович прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом в четверг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Участники оппозиционного шествия Стоп Никол в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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