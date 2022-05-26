https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - РИА Новости, 26.05.2022

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА). Является... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T02:00

2022-05-26T02:00

2022-05-26T02:00

справки

единый государственный экзамен (егэ)

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА). Является обязательной. В России, начиная с 2001 года, ЕГЭ в течение восьми лет проводился в качестве эксперимента – школы и вузы имели право выбирать между ним и традиционными формами оценки знаний. С 1 января 2009 года ЕГЭ стал основной формой итоговой государственной аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации. На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. За пределами территории РФ ЕГЭ проводится Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории России, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения.К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования.Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, получающие среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, вправе пройти ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования.Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. ГИА проводится по двум обязательным учебным предметам – по русскому языку и математике, а также по выбору по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые обучающиеся, экстерны сдают на добровольной основе для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:– ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями (ЕГЭ по математике базового уровня);– ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета – в образовательные организации высшего образования (ЕГЭ по математике профильного уровня).Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы) проводятся на русском языке.При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания.ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится в письменной форме на русском языке. ЕГЭ по иностранным языкам проводится в устной и письменной форме. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел "Аудирование", все задания по которому записаны на аудионоситель. По желанию участника ЕГЭ в экзамен по иностранным языкам включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на аудионосители.При проведении ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки.По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы среднего общего образования.По завершении проверки экзаменационных работ председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ.После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ.Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ.Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. Срок действия результатов – четыре года, следующих за годом получения таких результатов.Пересдача неудовлетворительного результата экзамена в текущем учебном году предусмотрена только по обязательным учебным предметам; по учебным предметам по выбору – только через год.В 2022 году основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.Проведение ряда испытаний разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая; по профильной и базовой математике – 2 и 3 июня соответственно; по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть по иностранным языкам – 16 и 17 июня. 6 июня в основной период состоятся экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, единый государственный экзамен (егэ), россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)