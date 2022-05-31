ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2022 году
Перевод баллов ЕГЭ по истории. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет указан как результат ЕГЭ и будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2022 году, а также критерии оценки ФИПИ – в материале РИА Новости.
Баллы ЕГЭ в 2022 году по истории
При проверке экзаменационных работ каждое задание оценивается определенным количеством баллов, которые по итогу суммируются. Получившееся число – это первичный балл. Впоследствии его переводят в стобалльную шкалу и получается тестовый балл. Именно он будет иметь значение при поступлении в вуз.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Таблица баллов ЕГЭ по истории
Первичный балл
Тестовый балл
1
5
2
10
3
14
4
19
5
23
6
28
7
32
8
34
9
36
10
38
11
40
12
42
13
43
14
45
15
47
16
49
17
51
18
52
19
54
20
56
21
58
22
60
23
62
24
63
25
65
26
67
27
69
28
71
29
72
30
75
31
78
32
81
33
84
34
87
35
90
36
93
37
96
38
100
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Первичные баллы
Каждое задание в ЕГЭ по истории оценивается определенным количеством баллов. "Вес" каждого вопроса зависит от его сложности. Именно итоговая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.
Тестовые баллы
Тестовые баллы – это результат перевода первичных баллов в стобалльную систему. Это окончательный результат ЕГЭ.
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Минимальные баллы
Минимальный балл – это порог, через который необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность поступить в вуз. В 2022 году на ЕГЭ по истории выпускнику необходимо набрать минимум 7 первичных баллов (32 тестовых, соответственно). Высшее учебное заведение вправе самостоятельно устанавливать значение минимальных баллов, но оно не может быть ниже утвержденных Рособрнадзором. Если планируется дальнейшее поступление в вуз Минобрнауки, то порог немного выше – 35 тестовых баллов.
Максимальные баллы
В 2022 году на ЕГЭ по истории можно набрать максимум 38 первичных баллов (100 тестовых, соответственно).
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Распределение баллов за каждое задание и критерии оценки
Часть 1
Номер задания
Первичные баллы
1
2
2
1
3
2
4
3
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
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Часть 2
Номер задания
Первичные баллы
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
2
19
3
Оценивание правильности выполнения заданий с кратким ответом происходит с применением специальных аппаратно-программных средств. Такое задание считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр или требуемое слово/словосочетание.
Полный правильный ответ на задания № 2, 8–10 оценивается 1 баллом. Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
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Полный правильный ответ на задания № 1, 3, 5–7, 11 оценивается 2 баллами. Если допущена одна ошибка – 1 баллом. Если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание № 4 оценивается 3 баллами. Если допущена одна ошибка – 2 баллами. Если допущены две-три ошибки – 1 баллом. Если ошибок больше четырех, ответ неверный или отсутствует – 0 баллов.
Результаты заданий во 2 части ЕГЭ по истории оценивается экспертами предметных комиссий. Оценка ответов зависит от их полноты и правильности. Так, за выполнение заданий № 12–15 и 18 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий № 16, 17 и 19 – от 0 до 3 баллов.
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