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Баллы ЕГЭ по истории 2022: шкала перевода баллов в оценки в таблицах
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ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2022 году
Баллы ЕГЭ по истории 2022: шкала перевода баллов в оценки в таблицах
ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2022 году
Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:34
2022-05-31T21:34
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
образование - общество
образование
история
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет указан как результат ЕГЭ и будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2022 году, а также критерии оценки ФИПИ – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2022 году по историиПри проверке экзаменационных работ каждое задание оценивается определенным количеством баллов, которые по итогу суммируются. Получившееся число – это первичный балл. Впоследствии его переводят в стобалльную шкалу и получается тестовый балл. Именно он будет иметь значение при поступлении в вуз.Таблица баллов ЕГЭ по историиПервичные баллыКаждое задание в ЕГЭ по истории оценивается определенным количеством баллов. "Вес" каждого вопроса зависит от его сложности. Именно итоговая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.Тестовые баллыТестовые баллы – это результат перевода первичных баллов в стобалльную систему. Это окончательный результат ЕГЭ.Минимальные баллыМинимальный балл – это порог, через который необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность поступить в вуз. В 2022 году на ЕГЭ по истории выпускнику необходимо набрать минимум 7 первичных баллов (32 тестовых, соответственно). Высшее учебное заведение вправе самостоятельно устанавливать значение минимальных баллов, но оно не может быть ниже утвержденных Рособрнадзором. Если планируется дальнейшее поступление в вуз Минобрнауки, то порог немного выше – 35 тестовых баллов.Максимальные баллыВ 2022 году на ЕГЭ по истории можно набрать максимум 38 первичных баллов (100 тестовых, соответственно).Распределение баллов за каждое задание и критерии оценкиОценивание правильности выполнения заданий с кратким ответом происходит с применением специальных аппаратно-программных средств. Такое задание считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр или требуемое слово/словосочетание.Полный правильный ответ на задания № 2, 8–10 оценивается 1 баллом. Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.Полный правильный ответ на задания № 1, 3, 5–7, 11 оценивается 2 баллами. Если допущена одна ошибка – 1 баллом. Если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.Полный правильный ответ на задание № 4 оценивается 3 баллами. Если допущена одна ошибка – 2 баллами. Если допущены две-три ошибки – 1 баллом. Если ошибок больше четырех, ответ неверный или отсутствует – 0 баллов.Результаты заданий во 2 части ЕГЭ по истории оценивается экспертами предметных комиссий. Оценка ответов зависит от их полноты и правильности. Так, за выполнение заданий № 12–15 и 18 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий № 16, 17 и 19 – от 0 до 3 баллов.
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353
60
единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, образование - общество, образование, история
21:34 31.05.2022
 

ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПеревод баллов ЕГЭ по истории
Перевод баллов ЕГЭ по истории - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Перевод баллов ЕГЭ по истории. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет указан как результат ЕГЭ и будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2022 году, а также критерии оценки ФИПИ – в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ в 2022 году по истории

При проверке экзаменационных работ каждое задание оценивается определенным количеством баллов, которые по итогу суммируются. Получившееся число – это первичный балл. Впоследствии его переводят в стобалльную шкалу и получается тестовый балл. Именно он будет иметь значение при поступлении в вуз.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Таблица баллов ЕГЭ по истории

Первичный балл

Тестовый балл

1

5

2

10

3

14

4

19

5

23

6

28

7

32

8

34

9

36

10

38

11

40

12

42

13

43

14

45

15

47

16

49

17

51

18

52

19

54

20

56

21

58

22

60

23

62

24

63

25

65

26

67

27

69

28

71

29

72

30

75

31

78

32

81

33

84

34

87

35

90

36

93

37

96

38

100

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченики ищут свои фамилии в списках перед началом единого государственного экзамена
Ученики ищут свои фамилии в списках перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученики ищут свои фамилии в списках перед началом единого государственного экзамена

Первичные баллы

Каждое задание в ЕГЭ по истории оценивается определенным количеством баллов. "Вес" каждого вопроса зависит от его сложности. Именно итоговая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.

Тестовые баллы

Тестовые баллы – это результат перевода первичных баллов в стобалльную систему. Это окончательный результат ЕГЭ.
Учитель и ученики в классе перед началом единого государственного экзамена в гимназии № 1 во Владивостоке. 26 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 11:46
ЕГЭ стартовал во всех российских регионах

Минимальные баллы

Минимальный балл – это порог, через который необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность поступить в вуз. В 2022 году на ЕГЭ по истории выпускнику необходимо набрать минимум 7 первичных баллов (32 тестовых, соответственно). Высшее учебное заведение вправе самостоятельно устанавливать значение минимальных баллов, но оно не может быть ниже утвержденных Рособрнадзором. Если планируется дальнейшее поступление в вуз Минобрнауки, то порог немного выше – 35 тестовых баллов.

Максимальные баллы

В 2022 году на ЕГЭ по истории можно набрать максимум 38 первичных баллов (100 тестовых, соответственно).
Ученики в аудитории перед началом ЕГЭ по химии в Центре образования No 8 в Туле - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 02:00
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Распределение баллов за каждое задание и критерии оценки

Часть 1

Номер задания

Первичные баллы

1

2

2

1

3

2

4

3

5

2

6

2

7

2

8

1

9

1

10

1

11

2

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Часть 2

Номер задания

Первичные баллы

12

2

13

2

14

2

15

2

16

3

17

3

18

2

19

3

Оценивание правильности выполнения заданий с кратким ответом происходит с применением специальных аппаратно-программных средств. Такое задание считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр или требуемое слово/словосочетание.
Полный правильный ответ на задания № 2, 8–10 оценивается 1 баллом. Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
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Полный правильный ответ на задания № 1, 3, 5–7, 11 оценивается 2 баллами. Если допущена одна ошибка – 1 баллом. Если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание № 4 оценивается 3 баллами. Если допущена одна ошибка – 2 баллами. Если допущены две-три ошибки – 1 баллом. Если ошибок больше четырех, ответ неверный или отсутствует – 0 баллов.
Результаты заданий во 2 части ЕГЭ по истории оценивается экспертами предметных комиссий. Оценка ответов зависит от их полноты и правильности. Так, за выполнение заданий № 12–15 и 18 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий № 16, 17 и 19 – от 0 до 3 баллов.
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