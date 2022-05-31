https://ria.ru/20220531/istoriya-1792210694.html

ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2022 году

Баллы ЕГЭ по истории 2022: шкала перевода баллов в оценки в таблицах

ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2022 году

Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:34

2022-05-31T21:34

2022-05-31T21:34

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

образование - общество

образование

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144866/85/1448668552_0:298:2581:1750_1920x0_80_0_0_5ab58befa8bb8a05c4890f286f815fb9.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет указан как результат ЕГЭ и будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2022 году, а также критерии оценки ФИПИ – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2022 году по историиПри проверке экзаменационных работ каждое задание оценивается определенным количеством баллов, которые по итогу суммируются. Получившееся число – это первичный балл. Впоследствии его переводят в стобалльную шкалу и получается тестовый балл. Именно он будет иметь значение при поступлении в вуз.Таблица баллов ЕГЭ по историиПервичные баллыКаждое задание в ЕГЭ по истории оценивается определенным количеством баллов. "Вес" каждого вопроса зависит от его сложности. Именно итоговая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.Тестовые баллыТестовые баллы – это результат перевода первичных баллов в стобалльную систему. Это окончательный результат ЕГЭ.Минимальные баллыМинимальный балл – это порог, через который необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность поступить в вуз. В 2022 году на ЕГЭ по истории выпускнику необходимо набрать минимум 7 первичных баллов (32 тестовых, соответственно). Высшее учебное заведение вправе самостоятельно устанавливать значение минимальных баллов, но оно не может быть ниже утвержденных Рособрнадзором. Если планируется дальнейшее поступление в вуз Минобрнауки, то порог немного выше – 35 тестовых баллов.Максимальные баллыВ 2022 году на ЕГЭ по истории можно набрать максимум 38 первичных баллов (100 тестовых, соответственно).Распределение баллов за каждое задание и критерии оценкиОценивание правильности выполнения заданий с кратким ответом происходит с применением специальных аппаратно-программных средств. Такое задание считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр или требуемое слово/словосочетание.Полный правильный ответ на задания № 2, 8–10 оценивается 1 баллом. Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.Полный правильный ответ на задания № 1, 3, 5–7, 11 оценивается 2 баллами. Если допущена одна ошибка – 1 баллом. Если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.Полный правильный ответ на задание № 4 оценивается 3 баллами. Если допущена одна ошибка – 2 баллами. Если допущены две-три ошибки – 1 баллом. Если ошибок больше четырех, ответ неверный или отсутствует – 0 баллов.Результаты заданий во 2 части ЕГЭ по истории оценивается экспертами предметных комиссий. Оценка ответов зависит от их полноты и правильности. Так, за выполнение заданий № 12–15 и 18 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий № 16, 17 и 19 – от 0 до 3 баллов.

https://ria.ru/20220526/ege-1790802741.html

https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html

https://ria.ru/20220418/ege-1784159522.html

https://sn.ria.ru/20220525/ege-1790587709.html

https://sn.ria.ru/20220428/ege-1785975062.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, образование - общество, образование, история