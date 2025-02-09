ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2025 году
Перевод баллов ЕГЭ по истории. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет указан как результат ЕГЭ и будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2025 году, а также критерии оценки ФИПИ – в материале РИА Новости.
Баллы ЕГЭ в 2025 году по истории
При проверке экзаменационных работ каждое задание оценивается определенным количеством баллов, которые по итогу суммируются. Получившееся число – это первичный балл. Впоследствии его переводят в стобалльную шкалу и получается тестовый балл. Именно он будет иметь значение при поступлении в вуз.
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Таблица баллов ЕГЭ по истории
Первичный балл
Тестовый балл
1
4
2
8
3
12
4
16
5
20
6
24
7
28
8
32
9
34
10
36
11
38
12
40
13
42
14
44
15
45
16
47
17
49
18
51
19
53
20
55
21
57
22
58
23
60
24
62
25
64
26
66
27
68
28
70
29
72
30
74
31
76
32
78
33
80
34
82
35
84
36
87
37
89
38
91
39
93
40
95
41
97
42
100
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Первичные баллы
Каждое задание в ЕГЭ по истории оценивается определенным количеством баллов. "Вес" каждого вопроса зависит от его сложности. Именно итоговая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.
Тестовые баллы
Тестовые баллы – это результат перевода первичных баллов в стобалльную систему. Это окончательный результат ЕГЭ.
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Минимальные баллы
Минимальный балл – это порог, через который необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность поступить в вуз. В 2025 году на ЕГЭ по истории выпускнику необходимо набрать минимум 32 тестовых балла. Высшее учебное заведение вправе самостоятельно устанавливать значение минимальных баллов, но оно не может быть ниже утвержденных Рособрнадзором. Если планируется дальнейшее поступление в вуз Минобрнауки, то порог немного выше – 36 тестовых баллов.
Максимальные баллы
В 2025 году на ЕГЭ по истории можно набрать максимум 42 первичных балла (100 тестовых, соответственно).
Распределение баллов за каждое задание и критерии оценки
Часть 1
Номер задания
Первичные баллы
1
2
2
1
3
2
4
3
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
Часть 2
Номер задания
Первичные баллы
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
3
19
2
20
3
21
3
Оценивание правильности выполнения заданий с кратким ответом происходит с применением специальных аппаратно-программных средств. Такое задание считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр или требуемое слово/словосочетание.
Полный правильный ответ на задания № 2, 8–11 оценивается 1 баллом. Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
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Полный правильный ответ на задания № 1, 3, 5–7, 12 оценивается 2 баллами. Если допущена одна ошибка – 1 баллом. Если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание № 4 оценивается 3 баллами. Если допущена одна ошибка – 2 баллами. Если допущены две-три ошибки – 1 баллом. Если ошибок больше четырех, ответ неверный или отсутствует – 0 баллов.
Результаты заданий во 2 части ЕГЭ по истории оценивается экспертами предметных комиссий. Оценка ответов зависит от их полноты и правильности. Так, за выполнение заданий № 13–16 и 19 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий № 17, 18, 20, 21 – от 0 до 3 баллов.