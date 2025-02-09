https://ria.ru/20250209/istoriya-1792210694.html

ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2025 году

Баллы ЕГЭ по истории 2025: шкала перевода баллов в оценки в таблицах

ЕГЭ по истории: шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2025 году

Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:12:00+03:00

2025-02-09T14:12:00+03:00

2025-02-09T14:12:00+03:00

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

образование - общество

образование

история

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144866/85/1448668552_0:298:2581:1750_1920x0_80_0_0_5ab58befa8bb8a05c4890f286f815fb9.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Единый государственный экзамен оценивается первичными баллами, которые впоследствии переводятся в стобалльную систему и формируют тестовый балл. Именно он будет указан как результат ЕГЭ и будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2025 году, а также критерии оценки ФИПИ – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2025 году по историиПри проверке экзаменационных работ каждое задание оценивается определенным количеством баллов, которые по итогу суммируются. Получившееся число – это первичный балл. Впоследствии его переводят в стобалльную шкалу и получается тестовый балл. Именно он будет иметь значение при поступлении в вуз.Таблица баллов ЕГЭ по историиПервичные баллыКаждое задание в ЕГЭ по истории оценивается определенным количеством баллов. "Вес" каждого вопроса зависит от его сложности. Именно итоговая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.Тестовые баллыТестовые баллы – это результат перевода первичных баллов в стобалльную систему. Это окончательный результат ЕГЭ.Минимальные баллыМинимальный балл – это порог, через который необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность поступить в вуз. В 2025 году на ЕГЭ по истории выпускнику необходимо набрать минимум 32 тестовых балла. Высшее учебное заведение вправе самостоятельно устанавливать значение минимальных баллов, но оно не может быть ниже утвержденных Рособрнадзором. Если планируется дальнейшее поступление в вуз Минобрнауки, то порог немного выше – 36 тестовых баллов.Максимальные баллыВ 2025 году на ЕГЭ по истории можно набрать максимум 42 первичных балла (100 тестовых, соответственно).Распределение баллов за каждое задание и критерии оценкиПредставлено в соответствии со “Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2025 году единого государственного экзамена по истории”.Оценивание правильности выполнения заданий с кратким ответом происходит с применением специальных аппаратно-программных средств. Такое задание считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр или требуемое слово/словосочетание.Полный правильный ответ на задания № 2, 8–11 оценивается 1 баллом. Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.Полный правильный ответ на задания № 1, 3, 5–7, 12 оценивается 2 баллами. Если допущена одна ошибка – 1 баллом. Если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.Полный правильный ответ на задание № 4 оценивается 3 баллами. Если допущена одна ошибка – 2 баллами. Если допущены две-три ошибки – 1 баллом. Если ошибок больше четырех, ответ неверный или отсутствует – 0 баллов.Результаты заданий во 2 части ЕГЭ по истории оценивается экспертами предметных комиссий. Оценка ответов зависит от их полноты и правильности. Так, за выполнение заданий № 13–16 и 19 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий № 17, 18, 20, 21 – от 0 до 3 баллов.

https://ria.ru/20250207/ege-1998004252.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997816612.html

https://ria.ru/20250209/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, образование - общество, образование, история