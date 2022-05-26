https://ria.ru/20220526/draka-1790777556.html
Омбудсмен рассказала о причинах драки учительниц и выпускницы в Приморье
Омбудсмен рассказала о причинах драки учительниц и выпускницы в Приморье - РИА Новости, 26.05.2022
Омбудсмен рассказала о причинах драки учительниц и выпускницы в Приморье
Давний конфликт стал причиной драки двух учительниц и выпускницы в день последнего звонка в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:14
2022-05-26T10:14
2022-05-26T15:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Давний конфликт стал причиной драки двух учительниц и выпускницы в день последнего звонка в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в приморском поселке городского типа Дунай во время празднования последнего звонка вспыхнул конфликт между одной из выпускниц и учительницей истории, переросший в драку.Представитель УМВД России по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения. По словам собеседника агентства, жительница поселка заявила в полицию о том, что две женщины нанесли телесные повреждения ее 17-летней дочери. Позже от двух работников образовательного учреждения в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия девушки. Правоохранители предварительно установили, что между заявительницами и выпускницей произошел конфликт, переросший в драку."Этот случай — яркая иллюстрация того, что все школьные конфликты важно не только урегулировать и анализировать, не менее важно восстанавливать возможность для мирных взаимоотношений его участников в будущем. Физическое столкновение ученицы и двух учительниц — ситуация экстраординарная. Но она, к сожалению, стала продолжением старого конфликта, из-за которого годом ранее девочку перевели из одной школы в другую", — заявила Романова.По ее словам, конфликтная ситуация усугубилась, перейдя "из разряда человеческих взаимоотношений в разряд правовых". "Будем вместе с коллегами из системы образования извлекать уроки и менять работу по урегулированию конфликтных ситуаций среди всех сторон образовательных отношений: обучающихся, их родителей и педагогов", — добавила омбудсмен.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, инспекторами по делам несовершеннолетних организована работа профилактического характера со школьницей и ее семьей. "Учительницу отправили на медосвидетельствование. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей выпускницы к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней", — сообщила Сырова.Она добавила, что полиция установила, что конфликт произошел вечером 20 мая.Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что выпускницу могут поставить на профучет в комиссии по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20200514/1571384441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
10:14 26.05.2022 (обновлено: 15:00 26.05.2022)
Омбудсмен рассказала о причинах драки учительниц и выпускницы в Приморье
Омбудсмен Романова: давний конфликт стал причиной драки учительниц и выпускницы в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Давний конфликт стал причиной драки двух учительниц и выпускницы в день последнего звонка в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в приморском поселке городского типа Дунай во время празднования последнего звонка вспыхнул конфликт
между одной из выпускниц и учительницей истории, переросший в драку.
Представитель УМВД России по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения. По словам собеседника агентства, жительница поселка заявила в полицию о том, что две женщины нанесли телесные повреждения ее 17-летней дочери. Позже от двух работников образовательного учреждения в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия девушки. Правоохранители предварительно установили, что между заявительницами и выпускницей произошел конфликт, переросший в драку.
"Этот случай — яркая иллюстрация того, что все школьные конфликты важно не только урегулировать и анализировать, не менее важно восстанавливать возможность для мирных взаимоотношений его участников в будущем. Физическое столкновение ученицы и двух учительниц — ситуация экстраординарная. Но она, к сожалению, стала продолжением старого конфликта, из-за которого годом ранее девочку перевели из одной школы в другую", — заявила Романова.
По ее словам, конфликтная ситуация усугубилась, перейдя "из разряда человеческих взаимоотношений в разряд правовых". "Будем вместе с коллегами из системы образования извлекать уроки и менять работу по урегулированию конфликтных ситуаций среди всех сторон образовательных отношений: обучающихся, их родителей и педагогов", — добавила омбудсмен.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, инспекторами по делам несовершеннолетних организована работа профилактического характера со школьницей и ее семьей. "Учительницу отправили на медосвидетельствование. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей выпускницы к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней", — сообщила Сырова.
Она добавила, что полиция установила, что конфликт произошел вечером 20 мая.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что выпускницу могут поставить на профучет в комиссии по делам несовершеннолетних.