https://ria.ru/20220526/draka-1790756161.html

В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница

В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница - РИА Новости, 26.05.2022

В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница

Полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:43

2022-05-26T03:43

2022-05-26T12:11

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерина Хабарова.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в поселке городского типа Дунай во время празднования последнего звонка вспыхнул конфликт между одной из выпускниц и учительницей истории, переросший в драку.Как уточнили РИА Новости в полиции, 41-летняя жительница поселка обратилась с заявлением о том, что две женщины нанесли травмы ее 17-летней дочери."Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от гражданок 36 и 35 лет, работников местного образовательного учреждения. Предварительно установлено, что между заявительницами и несовершеннолетней произошел конфликт, переросший в драку", — сообщила Хабарова.В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений.

https://ria.ru/20220525/draka-1790597703.html

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Максим Горбачев

происшествия, россия