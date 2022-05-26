Рейтинг@Mail.ru
В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/draka-1790756161.html
В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница
В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница - РИА Новости, 26.05.2022
В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница
Полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:43
2022-05-26T12:11
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерина Хабарова.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в поселке городского типа Дунай во время празднования последнего звонка вспыхнул конфликт между одной из выпускниц и учительницей истории, переросший в драку.Как уточнили РИА Новости в полиции, 41-летняя жительница поселка обратилась с заявлением о том, что две женщины нанесли травмы ее 17-летней дочери."Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от гражданок 36 и 35 лет, работников местного образовательного учреждения. Предварительно установлено, что между заявительницами и несовершеннолетней произошел конфликт, переросший в драку", — сообщила Хабарова.В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений.
https://ria.ru/20220525/draka-1790597703.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
03:43 26.05.2022 (обновлено: 12:11 26.05.2022)
 
В Приморье на последнем звонке подрались две учительницы и выпускница

В Приморье во время празднования последнего звонка подрались две учительницы и выпускница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения в приморском поселке Дунай, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерина Хабарова.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в поселке городского типа Дунай во время празднования последнего звонка вспыхнул конфликт между одной из выпускниц и учительницей истории, переросший в драку.
Как уточнили РИА Новости в полиции, 41-летняя жительница поселка обратилась с заявлением о том, что две женщины нанесли травмы ее 17-летней дочери.
"Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от гражданок 36 и 35 лет, работников местного образовательного учреждения. Предварительно установлено, что между заявительницами и несовершеннолетней произошел конфликт, переросший в драку", — сообщила Хабарова.
В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:40
Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала