https://ria.ru/20220526/dnr-1790784441.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских военных

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов, два их танка, три БМД и полевой склад с... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:41

2022-05-26T10:41

2022-05-26T10:48

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов, два их танка, три БМД и полевой склад с боеприпасами."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок семь украинских националистов, одну огневую позицию 152-мм самоходных артиллеристских установок 2С3 "Акация", два танка, три БМД и один полевой склад с боеприпасами. Захвачены одна 152-мм буксируемая пушка-гаубица "Мста-Б", три БМП и один танк", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram. Ведомство также сообщает, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 257 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов по территории республики, обстреляв 11 населенных пунктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр